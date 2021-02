Opinión PP y Vox: os equivocáis los dos Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por martes 02 de febrero de 2021 , 14:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Es tan sólo una humilde opinión, pero la opinión de alguien que se está partiendo la cara, con todos los medios a su alcance, para que la extrema izquierda deje de gobernar donde lo hace y no lo vuelva a hacer donde lo hizo y dejó de hacerlo: querido amigos de PP y Vox, os estáis equivocando los dos. Sí, sí: ya sé que ambos os creéis el uno mejor que el otro; y seguro que lleváis razón; los dos. Pero resulta que mientras seguís con vuestras peleas porque uno me ha mirado mal por el pasillo; o porque el otro no ha tirado de la cadena en los váteres del Congreso o del Ayuntamiento; o porque me ha dicho un experto en demoscopia telescópica que pegándonos vamos a conseguir enardecer a nuestros votantes más ‘pata negra’, pero no perdáis de vista que mientras os dais de garrotazos en la plaza del pueblo, ellos, los otros, los que quieren cambiar nuestro modelo de sociedad y transformarla en una república bananera o en una revolución de los años 30, están partiéndose el trasero de risa. También soy consciente de que no estáis de acuerdo en todo y que precisamente algunos de los postulados en los que diferís son parte fundamental del ideario básico de unos y otros, pero no sé si habéis reparado que mientras vosotros ponéis el foco en vuestras diferencias, en Moncloa y en la Carrera de San Jerónimo mandan otros que están asando nuestra economía en la hoguera de los impuestos, están propiciando que nuestras casas hayan dejado de ser un lugar seguro frente a la okupación, han abierto las fronteras sin control siquiera al Covid-19 y están castigando a las empresas como si el hecho de crear valor y empleo fuera un pecado mortal. Es posible que yo esté equivocado, pero me da la impresión de que preservarnos contra todo esto que no está por venir, sino que ya está cómodamente recostado en el sofá de nuestro salón con nuestras zapatillas mientras le echa el brazo por el hombro a nuestra pareja, es bastante más importante que las pequeñeces, por qué no me voy a atrever a decirlo, que las gilipolleces por las que estáis escenificando estas absurdas batallas que no dejan de dar aliento a un enemigo que, por sí mismo, debería estar ya más que derrotado. No sé vosotros, pero yo no sé si estaría dispuesto a aguantar otra legislatura de cajeras y vedettes del Paralelo convertidas en ministras, de proletarios que prometen vivir en Vallecas pero terminan haciéndolo en una mansión protegida por Guardias Civiles, de carabobos que prometen no pactar con indepes y proetarras y acaban encamados con ellos antes del final de la primera copa y de gentuza varia que tiene la facilidad de vendernos a Platero como si fuera Babieca. De lo que sí estoy seguro es que si por culpa de vuestro egoísmo cortoplacista y de vuestra falta de entendimiento, nos viéramos abocados a ello, yo, al menos yo, no os lo perdonaría jamás. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería 39 artículos Todos los firmantes