Prácticum de Grado Universitario con la Policía Nacional en Almería

La Comisaría Provincial de Almería acogerá a cinco estudiantes de la Universidad de Almería, quienes continuarán su formación académica y ampliarán sus conocimientos, valiéndose de la experiencia profesional que les puede aportar el trabajo diario desempeñado por la Policía Nacional. Durante la jornada de hoy, el Comisario Provincial Rafael Madrona, acompañado por el Coordinador de prácticas de la UAL Angel Fornieles Gil, han dado la bienvenida a los estudiantes de los Grados Universitarios de Derecho, Educación Social, y Gestión y Administración Pública, quienes durante 240, 60 y 300 horas respectivamente, acompañarán a los agentes de las diferentes unidades policiales, para completar su formación académica. La realización de este Prácticum surge de un compromiso entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Comisaría Provincial y la UAL, canalizado a través de la Delegación de Formación de la Comisaría de Almería. Estas prácticas externas curriculares van encaminadas a adquirir los conocimientos y competencias necesarias para el ejercicio profesional futuro, mediante actividades formativas que permitan al estudiante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su formación académica previa. Los cinco universitarios observarán el trabajo policial de las Brigadas de Policía Judicial -BPPJ-, Policía Científica –BPPC-, y Unidad de Familia y Atención a la Mujer –UFAM-, de la Policía Nacional en Almería. Iniciativas como ésta permiten dar visibilidad al trabajo policial y entender la complejidad que supone la investigación de los delitos, en dónde la Policía Nacional está volcada en ofrecer una respuesta de calidad, a las demandas ciudadanas en términos de seguridad.

