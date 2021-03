Premian a Traumatología de Torrecárdenas en un congreso internacional

viernes 26 de marzo de 2021

En el Congreso Internacional de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia con la página web www.a-brazo.es que es de fácil acceso y muy intuitiva cumpliendo todos los criterios descritos por organizaciones de la salud a nivel internacional, en la que el paciente puede ampliar conocimientos sobre su patología









La Unidad de Traumatología del Hospital Universitario Torrecárdenas ha logrado el premio a la mejor comunicación oral del Congreso internacional SATO, de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, con el ‘Proyecto A-Brazo’ que ha culminado con la página web www.a-brazo.es. En este proyecto han trabajado las traumatólogas Mar Moral, María Fernanda Galindo, Eva López y Andrea Álvarez y cuenta con la colaboración de Cristina Genol Tornero y Ana María Porrúa del Saz, especialistas en Medicina Física y Rehabilitación del hospital almeriense.



El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha felicitado a las doctoras encargadas de realizar este proyecto “que busca dar un mejor servicio a los pacientes que en muchas ocasiones buscan información sobre sus patologías en páginas de internet que no muestran la evidencia científica. Desde el hospital buscamos que nuestros profesionales sigan investigando y creando proyectos como este que dan muestra del buen trabajo que realizan todos los profesionales siempre buscando la mejora asistencial”.



Por su parte, y según ha explicado la doctora Mar Moral, encargada de defender el proyecto en el Congreso, “nos dimos cuenta que muchos usuarios utilizan internet y las nuevas tecnologías para buscar información extra sobre sus patologías y sobre sus tratamientos. Sin embargo, en numerosos estudios, se demuestra que la información ofrecida, en un alto tanto por cierto no está basada en la evidencia, ni adjunta las referencias bibliográficas de donde se extraen los datos que se muestran. Es decir, que los pacientes buscan información en muchas webs que pueden trasmitirle información errónea y de poca calidad”.



Las traumatólogas del centro hospitalario almeriense también han llevado a cabo un estudio descriptivo, que consistió en analizar el uso de las redes sociales e internet por parte de los usuarios que acudían a las consultas de la Unidad de Miembro Superior del Hospital Universitario Torrecárdenas, llegando a la misma conclusión: El paciente cada día quiere ser más partícipe de su lesión y hace uso de las tecnologías para ampliar conocimientos.





Web intuitiva con vídeos explicativos

“Por eso desarrollamos con mucho cariño y dedicación el proyecto A-Brazo. Una web de fácil acceso y muy intuitiva, que cumple todos los criterios descritos por organizaciones de la salud a nivel internacional, donde el paciente puede ampliar conocimientos sobre su patología y sobre las diferentes opciones de tratamiento, no solo mediante texto constantemente actualizado, si no también con material audiovisual en forma de vídeos explicativos”, ha explicado la doctora Moral, que ha añadido que “además estamos presentes en las redes sociales más utilizadas, como Instagram y Twitter”.



El equipo que ha sido reconocido con este proyecto en el Congreso internacional SATO, de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, ha señalado que “nosotros pensamos que internet no debe ser ‘el enemigo’ y que puede convertirse en un gran aliado para nosotros, mejorando la relación médico-paciente y estimulando a las personas a tomar responsabilidad e implicación en temas relacionados con su salud y bienestar”.