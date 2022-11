Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Premian al subdelegado por gestión en la Junta hace cuatro años domingo 20 de noviembre de 2022 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los galardones han sido entregados por la asociación ‘En Familia por Derecho’, que celebró ayer en Enix la I Jornada de Acogimiento Familiar El subdelegado del Gobierno, José María Martín, recibió ayer en Enix, en el marco de las primeras Jornadas de Acogimiento Familiar, el premio ‘En Familia’ a la excelencia institucional por el trabajo que desarrolló durante su etapa como delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, cargo que ocupó entre principios de 2016 hasta los últimos meses de 2018. La asociación ‘En Familia Por Derecho’ quiso así reconocer la labor de Martín Fernández en el impulso al programa de acogimiento familiar, una medida de protección a la infancia que, según la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 14/2010 de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, tiene preferencia respecto al acogimiento residencial, pero sobre la que existe aún mucho desconocimiento. Con el fin de abordar este asunto, la asociación ‘En Familia Por Derecho’ ha organizado las primeras Jornadas provinciales de Acogimiento Familiar, que pretenden avanzar en la difusión de la cultura del acogimiento familiar, para garantizar a las niñas y niños que lo necesitan, el derecho a vivir en familia. Martín Fernández, que se mostró “orgulloso y agradecido” por este galardón, habló de la importancia que tienen las experiencias que uno vive en la infancia, “que determinan nuestra personalidad, el comportamiento que adoptaremos en el futuro”. “Lo que vivimos de niños da forma al resto de nuestra vida”, señaló. “Por eso, es tan importante, tan trascendental, que las niñas y niños que, por diversas circunstancias, forman parte del sistema de acogida, encuentren pronto una familia que les arrope, les cuide y les proteja durante el tiempo que se prolongue su situación”, dijo el subdelegado al recoger el premio ‘En Familia’ a la excelencia institucional. Actualmente, en Almería hay 139 niños en la provincia con 115 familias, pero sigue habiendo 19 niños y niñas entre cero y tres años que todavía hoy están pendientes de encontrar una familia de acogida. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

