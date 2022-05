Capital Premio de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local al Ayuntamiento de Almería domingo 01 de mayo de 2022 , 17:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera teniente de alcalde, María Vázquez, ha agradecido el reconocimiento que valora los planes re-activa20 y re-activa21 como “políticas activas de recuperación económica” a raíz de la pandemia La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) ha entregado al Ayuntamiento de Almería el I Premio de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local por la elaboración y posterior difusión de los planes re-activa20 y re-activa21 como ejemplos de “políticas activas de recuperación económica” a consecuencia de la pandemia por COVID y como ejemplos de buenas políticas municipalistas. Así lo ha apuntado el director de la Escuela de Gobierno Local de la UIM, Óscar García Luengo que, junto con José Antonio Camacho, director de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y vicesecretario por España del Consejo de Dirección de la UIM, han dado la bienvenida en el Salón de Plenos a los 38 integrantes que, de ocho países americanos, participan estos días en Almería en el marco de la misión internacional ‘Gestión integral de políticas públicas’. Ante ellos, la teniente de alcalde María Vázquez, ha destacado cómo los dos planes re-activa y el Impulsa Almería, además del Plan Estratégico 2030 que ha elaborado el Ayuntamiento de Almería con un elevado índice de participación ciudadana, incluyen “valores del municipalismo como son el servicio, la cercanía, la eficacia y la certidumbre”. Municipalismo transformador Se ha mostrado convencida Vázquez del “efecto transformador” que tiene el municipalismo y ha agradecido a la UIM la implicación a la hora de conocer otras políticas de gestión local, otras formas de trabajar en otras regiones y territorios para, después, implementar en las gestiones municipalistas de cada delegación todo lo aprendido. “El municipalismo está generando un discurso compartido sobre la capacidad de los ciudadanos para hacer de sus ciudades foco de atracción para la innovación, para la sostenibilidad y para la creación de empleo”, ha dicho Vázquez, que ha insistido en que la colaboración ha de quedar establecido con criterios de utilidad y altura de miras porque “la buena gobernanza no tiene ideología, como tampoco tiene ideología el desarrollo social”. “Contad en la comunidad hermana iberoamericana que el municipalismo es un cambio constructivo que está transformando el modo en que las personas gestionan la visión que tienen de sus propias ciudades”, les ha pedido la primera teniente de alcalde a los integrantes de esta última misión de la UIM en Almería. “La primera desde 2019 por culpa de la pandemia”, han recordado. La delegación que estos días visita Almería ha tenido la oportunidad de escuchar y trabajar en unas jornadas que han incluido desde el acercamiento al Plan 2030 o la visita al PITA, además de conocer políticas innovadoras que se implementan en Almería en el marco de una agricultura “muy tecnificada” y un turismo sostenible y singular” y ver, de primera mano, la cultura, el patrimonio, las tradiciones o la gastronomía de la capital y otros puntos de la provincia como Roquetas, antes de viajar hacia Granada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.