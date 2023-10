Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Prescriben repetición electoral Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 11 de octubre de 2023 , 08:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No soy adivino, ni tengo una bola de cristal, pero si me atrevo a pronosticar que habrá repetición electoral es por una mera deducción de lo que publicaba El País el pasado lunes en portada. El titular era "Feijóo sale debilitado de su intento fallido de investidura" y el subtítulo que "El 48% quiere la repetición de elecciones", según una encuesta de 40dB. Ahondando en la encuesta vemos que Alberto Núñez Feijóo, ahora sí, lograría mayoría absoluta con los mismos socios que en la fallida le dejaron a las puertas, mientras que Pedro Sánchez pierde apoyos incluso entre los propios votantes socialistas, ya que aumentan los que rechazan el pacto con los independentistas, los que rechazan la amnistía y aumentan los que piden nuevas elecciones. Y sinceramente, como periodista creo que es bastante arriesgado el titular de portada teniendo en cuenta el grueso de la información interior, más que nada porque el debilitado a tenor de los datos de la misma, a mi entender, es Sánchez, y ahí está la clave. En definitiva, El País trata de debilitar la imagen de Feijóo como paso previo a una convocatoria electoral, hacia la que está dirigiendo al presidente en funciones. ¿Por qué? Pues porque El País siempre ha sido el brazo mediático del PSOE, y no al revés. Hace muchos años, a principios de la Transición, las lenguas viperinas decían que no era el PSOE quien tenía un periódico (El País) sino que un periódico tenía un Gobierno (el de Felipe González). Pues bien, no sé si la historia se repite y El País quiere tener otro Gobierno a su medida, pero me inclino más por la idea de que su objetivo es abrirle los ojos a Sánchez en el sentido de que va a someter al PSOE a un estrés político y social a cuenta de sus pactos para aguantar unos años, del que probablemente no se recupere en décadas. Tal vez el mensaje al presidente en funciones sea que no pacte, que haya elecciones, que el no-pacto mejore los resultados socialistas y en tras las votaciones éste mejore resultados y entonces sí, pacte pero en mejores condiciones, dejándose menos pelos en la gatera. Pero no nos adelantemos. Antes de pensar en unas nuevas elecciones, hay que tener en cuenta lo que diga el próximo CIS de Tezanos, el sondeo oficial del Gobierno que suele favorecer al PSOE. Según el último barómetro publicado en septiembre, el PSOE ganaría las elecciones con 1,8 puntos de ventaja sobre el PP, invirtiendo los resultados del 23-J. Además, el bloque formado por PSOE y Sumar tendría muchas posibilidades de lograr una amplia mayoría absoluta. Sin embargo, estos datos contrastan con los de otras encuestas privadas, que dan al PP una ventaja más amplia sobre el PSOE y sitúan al bloque de derechas muy cerca o por encima de la mayoría absoluta. ¿A quién creer? ¿Al CIS de Tezanos o al resto de sondeos? Esa es la cuestión que debe resolver Sánchez antes de decidir si arriesgarse a unas nuevas elecciones o pactar con los independentistas catalanes. ¿Qué hará entonces Sánchez? ¿Cederá ante las exigencias de los independentistas o convocará nuevas elecciones? ¿Se fiará del CIS o de las otras encuestas? ¿Escuchará a El País o a su propio partido? Son muchas las incógnitas que rodean al presidente en funciones, pero solo hay una certeza: el tiempo se agota y tiene que tomar una decisión pronto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1134 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes