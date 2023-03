Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Previsión Meteorológica: ¿Que tiempo hará en Semana Santa? martes 28 de marzo de 2023 , 03:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, es probable que la meteorología sea “muy variable”. Se acerca Semana Santa, una fecha en la que miles de personas se movilizan por todo el país para poder estar presente en las festividades que se celebran en las distintas regiones, o bien para realizar alguna escapada. Por ello, muchos estarán mirando qué tiempo se prevé para esos días, con la esperanza de que las lluvias o el viento no arruinen este periodo. La Semana Santa de 2023 se celebra del domingo 2 de abril (Domingo de Ramos) al 9 de abril (Domingo de Resurrección) y Rubén del Campo, portavoz de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha indicado que es bastante probable que la meteorología sea “muy variable”, pero que “en principio, no será una Semana Santa lluviosa en la mayor parte de la Península”. Y aunque aún es pronto para saber una predicción exacta, en Andalucía se prevé una Semana Santa sin lluvias y con temperaturas más altas de lo normal. Según el tiempo.es y Meteored, Almería tendrá una Semana Santa con temperaturas máximas de hasta 25º y mínimos de 13º con intervalos nubosos pero con poca probabilidad de lluvia. En los núcleos costeros, dentro de Cabo de Gata, nos encontramos con Níjar, que podrá tener unas máximas más altas llegando hasta los 26º, pero también nos podremos encontrar con mínimas de 10º. En Carboneras, por el contrario se prevé unas mínimas más altas y unas máximas más bajas, de hasta 20º, con cielos bastante despejados y poca probabilidad de lluvia. En cuanto a otras zonas, como Almerimar, según el tiempo.es, las máximas estarán entre los 18 y los 20º, mientras que las mínimas serán de entre 14 y 18º, con la mayor parte de los días con cielos despejados y poca probabilidad de lluvia, de la misma forma que Roquetas de Mar, con previsiones parecidas. Y aunque la localidad de Vera se prevé que tenga temperaturas mínimas de hasta 9º, todo parece indicar que, aunque tanto en la capital como la zona costera se prevé tener intervalos nubosos, tendrán en su mayoría, una Semana Santa con poca probabilidad de lluvia y temperaturas algo altas. Una gran noticia, ya que aunque Almería volvió a tener procesiones en 2022, después de dos años sin poder salir a causa del Coronavirus, éstas se vieron afectadas por la lluvia, llegando incluso a paralizarlas. Las previsiones también apuntan un descenso en las pernoctaciones en hoteles durante el mes de abril en Almería, y es que según el último informe del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (Saeta), Almería, junto con Jaén, son las únicas provincias andaluzas con una disminución en las pernoctaciones hoteleras respecto al mes de abril del año pasado. Por otro lado, la empresa Cooperación 2005, vuelve a hacerse cargo del servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios, del mismo modo que el año anterior, llegando así los primeros socorristas en Semana Santa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

