Prisión para el conductor del camión del accidente mortal de Níjar que dio positivo en drogas

El Juzgado de Instrucción 4 de Almería, en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el conductor del camión que colisionó con un turismo en Níjar y mató a dos de sus ocupantes.



El conductor está siendo investigado por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave en la conducción de vehículos a motor y de lesiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



El hombre, detenido por la Guardia Civil, dio positivo en el drogo-test por consumo de sustancias estupefacientes. El Juzgado de Instrucción 4 ha acordado inhibirse al Juzgado de Instrucción 3 que se encontraba de guardia en el momento en el que se produjeron los hechos.



A bordo del vehículo embestido por el camión en una colisión frontal registrada a las 12,10 horas del pasado lunes en la carretera AL-3208 que une el municipio de Níjar con San Isidro viajaban el matrimonio formado por la directora asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), María Zandio, y Francisco Javier Perales, policía foral, así como sus dos hijos.



La mujer falleció en el acto mientras que el hombre, quien tuvo que ser evacuado en estado crítico por un helicóptero del 061, falleció horas después en el Hospital Universitario de Torrecárdenas, en la capital.



Los dos menores que también viajaban en el turismo, hijos de los dos fallecidos, permanecen ingresados en la UCI del mismo centro hospitalario en estado muy grave.



El alertante de accidente informó de que había dos personas atrapadas en el turismo, por lo que, además de a la Guardia Civil, el 061 y Protección Civil, se activó a los bomberos de la capital y el Levante, quienes procedieron a la excarcelación.

