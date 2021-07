Almería El Saliente recibe el Distintivo de Igualdad en la Empresa miércoles 07 de julio de 2021 , 17:03h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este galardón del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España reconoce a las entidades que destacan en el desarrollo de políticas de igualdad entre hombres y mujeres

La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, cuya titularidad es de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, ha sido una de las 17 entidades en toda España reconocidas con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que anualmente concede el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a través del Instituto de las Mujeres.



Este distintivo, creado en 2010, ha sido concedido hasta ahora a un reducido número de entidades en todo el país, 170 a lo largo de una década y tan solo 17 este año, lo que pone de manifiesto la intensa labor que se realiza desde la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad en materia de fomento de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, algo que está integrado como un eje estratégico de la Política Corporativa y de Recursos Humanos de esta Entidad.



Este año, de las entidades que han recibido el distintivo, 8 están ubicadas en Madrid, mientras que 11 son grandes empresas con una implantación nacional, y el resto son pequeñas y medianas organizaciones ubicadas en distintos puntos geográficos de España.

Plan de Igualdad

Para conceder el DIE, el Instituto de las Mujereso ha tenido en cuenta que la Fundación ha implantado un Plan de Igualdad con medidas dirigidas a lograr la equidad entre hombres y mujeres, que ha contado con la implicación de todos los ámbitos de la organización y con la participación activa de un Comité.



Dicho plan incluye acciones orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades a través de la vía de conciliación de la vida personal y laboral, flexibilidad en el horario laboral, subvención por parte de la Entidad del 100% del coste de la plaza en Escuelas Infantiles y en Escuelas de Verano, jornada continuada en periodos coincidentes con las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y agosto, siempre y cuando el desarrollo de la actividad lo permita, y uso del lenguaje inclusivo.

