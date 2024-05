Sucesos Ampliar Probado el ‘112 inverso’ en un simulacro de incendio forestal en Turre La delegada del Gobierno resalta el avance del empleo del sistema de alerta masiva a la población en caso de grandes emergencias miércoles 22 de mayo de 2024 , 14:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, a través de sus servicios de emergencia del Servicio de Extinción de Incendios Forestales (SEIF) y Protección Civil, ha probado con éxito este miércoles el sistema de alertas a la población 'ES-Alert', más conocido como '112 inverso', en un simulacro de incendio forestal en Turre, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112). En el ejercicio han participado más de un centenar efectivos de todas las administraciones para poner a prueba los mecanismos de respuesta y estar preparados ante casos reales de cara a la próxima activación del período de alto riesgo de incendios. El ejercicio ha tenido por objetivo comprobar la eficacia de la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para la extinción de incendios forestales, así como para la protección de las personas y bienes de naturaleza forestal que pueden verse afectados, según lo establecido en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca). La dirección de la emergencia ha probado la emisión de mensajes de evacuación preventiva a través del EsAlert, también conocido como ‘112 inverso’, a las poblaciones de Alfaix y las urbanizaciones Cortijo Grande, Sierra Cabrera y La Carrasca de Turre, núcleos que albergan a unos 400 vecinos, aproximadamente. En otros núcleos limítrofes al escenario ensayado en el incendio forestal también se han emitido avisos de confinamiento y se han difundido documentos con medidas preventivas y puntos de reunión. El mensaje de alerta que se ha enviado a los teléfonos móviles de los vecinos, entre las 11.45 horas y las 12.00 horas, ha precisado que se trata de una prueba y, por tanto, no debían alarmarse ni realizar ninguna acción. La puesta a prueba de estos mecanismos tiene como objeto familiarizar a la población con estos instrumentos que facilitan su seguridad y protección. Ventajas del envío masivo de alertas El 112 inverso va a permitir dar avisos a la población de forma que cuando se produzca una gran emergencia (inundaciones, incendio forestal, terremoto...) que requiera alguna actuación por parte de la propia ciudadanía para salvaguardar su protección. Además, a través de este sistema, se podrán difundir los consejos de autoprotección e instrucciones que determinen los organismos competentes (posibles evacuaciones, confinamientos o vías de salida) que deben seguir para protegerse de estas grandes catástrofes. La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Aránzazu Martín, ha explicado que “este tipo de ensayos sirven para testar en tiempo real la coordinación de todos los operativos que intervienen en una emergencia mayor como es un incendio forestal próximo a núcleos de población con el fin de mejorar en la eficacia de la resolución en caso de emergencia real”.

Martín ha resaltado el compromiso permanente del Gobierno andaluz por la seguridad, “como demuestra que el nuevo plan andaluz ha sido el primero en adaptarse al Plan General de Emergencias del Estado (Plegem) y a la norma básica, lo que supone una mejora para los ciudadanos, ya que se optimiza la respuesta”, al tiempo que ha destacado la apuesta por los avances tecnológicos para evitar daños en el medio ambiente, bienes materiales y en las personas: “con las pruebas que hemos hecho hoy del sistema EsAlert o ‘112 inverso’ no solo estamos probando las posibilidades técnicas que nos ofrece esta nueva herramienta, sino que estamos sembrando cultura preventiva en la población como medida más eficaz de prevención”.

“Es una herramienta de vital importancia”, ha proseguido la delegada, “porque nos permite avanzar en la seguridad y protección de la ciudadanía almeriense gracias a la modernización de la gestión de las emergencias que estamos ejecutando de forma permanente”. En este sentido, Aránzazu Martín ha precisado que “las alertas masivas a la población en caso de emergencia son una importante ayuda en materia de protección civil y una herramienta que salva vidas, enmarcado en la Red de Alerta Nacional (RAN)”. Los efectivos de emergencia de Infoca también han comprobado de manera específica durante este ensayo la transferencia de medios locales durante las actuaciones de interfase urbano-forestal, el flujo de información interna entre las estructuras de coordinación operativa y los tiempos de despliegue de estructuras y de organización de la zona de Puesto de Mando Avanzado conjunto, además del funcionamiento de la nueva aplicación del Plan Infoca para la gestión de incendios forestales: FiResponse. El simulacro se ha iniciado a las 9:00 de la mañana con la llegada de los operativos intervinientes al entorno del núcleo urbano La Carrasca en Sierra Cabrera, paraje en el que se registró un incendio forestal en 2009. Una llamada al Teléfono de Emergencias 112 por el avistamiento de una columna de humo en la zona ha sido el punto de partida de un ejercicio que ha recreado la supuesta afección a la urbanización, por lo que, ante el posible alcance a personas y bienes, ha motivado que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, haya declarado la situación operativa 1 del Plan Infoca, tal y como regula el Pteand. A continuación, se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la coordinación y toma de decisiones en la zona más elevada del cementerio de Turre y se han simulado distintas incidencias en la zona que han ido los medios intervinientes, entre ellas, la evacuación de los vecinos de las casas más expuestas al incendio de Alfaix y las urbanizaciones de Cortijo Grande, Sierra Cabrera y La Carrasca, y el confinamiento preventivo de otros núcleos próximos. Una vez que se ha logrado controlar la situación de emergencia y eliminado el riesgo para la población, la dirección del simulacro ha procedido a la desactivación del Plan. El simulacro ha servido, asimismo, para poner a prueba el nuevo marco jurídico que regula el nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand) aprobado por decreto el 4 de marzo y que debe estar implantado en el plazo de un año. La delegada del gobierno andaluz en la provincia, directora ejecutiva del plan, ha seguido el desarrollo del ejercicio y ha participado en el comité de operaciones en la toma de decisiones, ha valorado la realización de este tipo de actuaciones “para prepararnos ante la época de alto riesgo de incendio forestal que tenemos a la vuelta de la esquina, de forma que estemos plenamente operativos y con todos los mecanismos listos y ajustados ante una emergencia real y así poder minimizar daños y actuar de la manera más eficiente posible”. Despliegue de operativos El dispositivo ha estado compuesto por más de un centenar de profesionales. Entre los participantes en el simulacro se ha contado con personal del Cecem 112, servicio autonómico de Protección Civil, en el que se integra el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), así como del servicio provincial de Protección Civil, unos 70 efectivos de Infoca, así como cuatro agentes de medio ambiente), el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Cruz Roja, Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, Policía Local de Turre, el servicio local de Protección Civil de la Diputación provincial de Almería, Turre, Berja, El Ejido y Níjar, más las agrupaciones del voluntariado de Protección Civil de Diputación, Berja, El Ejido, Níjar y Turre. Una vez controlado el incendio simulado, se ha llevado a cabo una reunión evaluación y valoración a fin de extraer conclusiones y elaborar análisis que permitan la mejora continua de los procedimientos de actuación para establecer elementos de mejora y reforzar fortalezas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Protección Civil ofrece un curso sobre diseño y planificación de emergencias El presidente de Diputación celebra en Turre el 28 F