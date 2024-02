Diputación Ampliar Pruebas de montaña se integran en el Campeonato de Andalucía viernes 09 de febrero de 2024 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Circuito de Carreras Verticales en edad escolar recorrerá cuatro municipios de Almería La Diputación de Almería y la Federación Andaluza de Montañismo han presentado las pruebas que se incluyen en el Campeonato de Andalucía Fase Provincial de Carreras por Montaña (CxM) y las Carreras Verticales en Edad Escolar, que comenzarán el próximo 18 de febrero en Fines. Así lo han dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García; y el delegado de la Federación Andaluza de Montañismo, Emilio Martínez, quienes han desvelado que las pruebas se realizarán en Fines, Purchena, Huércal de Almería y Sierro. El diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud ha indicado que “el próximo 18 de enero arranca la fase provincial del campeonato de Andalucía en edad escolar, y son cuatro sedes las que presenta que vienen a reforzar el trabajo que está haciendo la Diputación Provincial de Almería a través de los Juegos Provinciales, fomentando el deporte en edad escolar”. “Es importante que desde las instituciones se apueste porque los niños practiquen deporte y sea una práctica habitual la actividad física, y que las carreras por montaña, una actividad que está creciendo en la provincia, se centre en los niños en edad escolar es una gran noticia”, ha añadido García. Por su parte, Martínez mostró su satisfacción por presentar estos campeonatos: “El año pasado se hizo un buen germen celebrando en Sierro el campeonato de Andalucía en edad escolar y el de España, también en edad escolar. Desde la Federación seguimos fomentando la práctica del deporte en carreras de montaña en edad escolar”. De igual forma, el delegado de la Federación Andaluza de Montañismo ha señalado que “además, este año también hay una novedad, ya que en Purchena y en Sierro habrá carreras verticales para niños” Los deportes de montaña en edad escolar en la provincia de Almería cada vez tienen más importancia, es por ello, que al igual que para las categorías absolutas se ha diseñado un calendario para estos deportistas. Además, la provincia cuenta con una campeona de España Infantil de CxM y Carreras Verticales, Mar González Gómez de CD GALOSPORT. Las pruebas 18/02/2024 Campeonato de Andalucía Fase Provincial CxM Edad Escolar - Fines

23/03/2024 Campeonato de Andalucía Fase Provincial CV Edad Escolar – Purchena

24/03/2024 Campeonato de Andalucía Fase Provincial CxM Edad Escolar – Huércal de Almería

20/04/2024 Campeonato de Andalucía Fase Provincial CV Edad Escolar – Sierro

Estas pruebas permitirán configurar la selección almeriense, que representará a la provincia en el Campeonato de Andalucía Fase Final, que tendrá lugar en CxM Pinsapin los días 27 y 28 de abril en Yunquera (Málaga).

