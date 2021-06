PSOE e IU no apoyan que el Ayuntamiento de Huércal de Almería remunicipalizará la limpieza de las dependencias municipales

Además, se ha aprobado en pleno la reducción de la jornada de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales





El Ayuntamiento de Huércal de Almería remunicipalizará el servicio de limpieza de instalaciones municipales, uno de los puntos del programa electoral del Partido Popular que ha sido aprobado este viernes en pleno ordinario, el primero celebrado de forma presencial en los últimos meses, con los votos favorables de los representantes del PP, la concejalía no adscrita y Vox y la abstención de PSOE e IU, a pesar de que estos partidos han felicitado al equipo de gobierno por la propuesta para llevarlo a cabo.



El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería había adquirido el compromiso de remunicipalizar aquellos servicios de limpieza de dependencias municipales y limpieza viaria que estaban externos. Con esta remunicipalización, el Ayuntamiento de Huércal de Almería tendrá un mayor control sobre el servicio y una mayor disponibilidad para poder alternar a trabajadores municipales, que hasta ahora no podía llevar a cabo.



Al mismo tiempo, esta remunicipalización permitirá mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, otorgándoles mayor estabilidad y seguridad desde el punto de vista económico de esos trabajadores.



Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han felicitado al equipo de gobierno por esta propuesta para remunicipalizar este servicio, pero, pese a ello, ambos partidos se han abstenido a la hora de su aprobación, que ha salido adelante con los votos favorables del PP, concejalía no adscrita y Vox.



Dentro de esta remunicipalización de servicios, el Ayuntamiento ha recordado, además, que se ha realizado una convocatoria para la contratación de puestos de socorrista y socorrista-monitor/a para prestar sus servicios en la Piscina Municipal de Huércal de Almería durante la temporada de verano, así como ha creado una bolsa de trabajo para cubrir de manera rápida y ágil los puestos de igual categoría que pudieran quedar vacantes temporalmente a consecuencia de bajas o vacaciones.



Igualmente, se ha aprobado sin el apoyo de PSOE e IU la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Huércal de Almería, que había sido acordada por el equipo de gobierno huercalense con los diferentes sindicatos de trabajadores y que supone una demanda histórica del Ayuntamiento de Huércal de Almería, que llega a buen fin después de siete años de negociaciones.



Las mismas se remontan a 2014, cuando el Ayuntamiento de Huércal de Almería contrató a una empresa la ejecución de la Relación de Puestos de Trabajo, un instrumento que ordena las funciones de los trabajadores y que pone de manifiesto las necesidades de personal del Ayuntamiento, y que era la pieza angular de la negociación con los sindicatos en relación con estos puestos de trabajo.



Tras varios años de negociación, esta estuvo a punto de culminarse en 2018, ya con Ismael Torres en la Alcaldía; sin embargo, se paralizó debido a la moción de censura que sufrió el municipio, y el alcalde volvió a iniciarlas en la nueva legislatura, con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, que ha sido la encargada de la redacción de esta RPT y a la que el Ayuntamiento agradece su importante contribución en este aspecto.



Esta RPT regulará los puestos de trabajo e implicará una mejora en las retribuciones salariales de gran parte de los trabajadores municipales y la garantía de que ningún trabajador vaya a perder un solo céntimo de su sueldo.



Por otro lado, se ha aprobado la reducción de la jornada de 37,5 a 35 horas semanales de los trabajadores municipales, en este caso sí con unanimidad de todas las fuerzas políticas que conforman el pleno municipal.



Además, se han aprobado dos mociones contra el Gobierno de la Nación, una para la supresión de la modalidad de tributación conjunta por suponer una subida de impuestos en IRPF de más de 1.100 euros por familia al año de media, que es contraproducente al proceso de recuperación económica y de creación de empleo, y otra contra la imposición de peajes por el uso de las vías de alta capacidad y en la red de carreteras del Estado.