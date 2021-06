Deportes María Dolores López se lleva el Open Internacional Corpus de Granada sábado 05 de junio de 2021 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Segunda victoria consecutiva en una prueba perteneciente al Circuito IBP Uniuso de la Real Federación Española de Tenis La tenista almeriense María Dolores López, del Club de Tenis Almería, continúa en un gran estado de forma y esta semana se ha impuesto en el Open Internacional Corpus de Granada, otro torneo integrado en el Circuito IBP Uniuso de Tenis, y uno de los más longevos del calendario, que ha cumplido su 68ª edición. María Dolores, que llegaba tras proclamarse campeona hace dos semanas en el Open Linares Base, del mismo circuito, comenzó su andadura en este campeonato celebrado en la Real Sociedad de Tenis de Granada frente a la granadina Lucía Fernández, a la que derrotaba de forma clara por 6/0 6/0. En cuartos de final, López se encontraba con la también almeriense y compañera en el CT Almería Elena Cerezo, a la que derrotaba por 7/5 6/4 en un encuentro reñido que daba el pase a María Dolores a semifinales, donde esperaba otra de las grandes favoritas a la victoria, la valenciana Lucía Llinares. En otro disputado encuentro, la almeriense terminó por apuntarse la victoria, ganando el primer set por 6/4 y el segundo por un todavía más ajustado 7/6, accediendo a la final frente a la máxima favorita del torneo, la boliviana Noelia Zeballos. María Dolores se llevó el primer set por 6/4 pero cedió el segundo por 7/5, quedando todo por decidirse en el tercero. Ahí, la almeriense no dio opción a su rival, mostrándose imparable y adjudicándose, por 6/1, la tercera manga y la victoria final. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

