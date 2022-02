Sociedad ¿Puedes ganar al 100% con una apuesta? Escucha la noticia ¿Qué dirías si alguien te dijera que puedes ganar al 100% con una apuesta? Seguramente creerías que te están tratando de estafar o que te van a engañar de alguna forma, como es lógico pensar. ¿Quién se va a creer que puedes ganar con total probabilidad dinero apostando cuando la mayoría de gente (más del 95% de usuarios) pierde dinero apostando? Pues, aunque cueste creerlo, a continuación te explicaremos cómo es esto posible. Surebets o apuestas seguras Las surebets son una industria muy conocida en mercados más maduros en el ámbito de las apuestas deportivas, como Reino Unido. En realidad, no es que vayas a acertar al 100% tu predicción deportiva: esto sí es totalmente imposible, ya que aunque estés muy seguro de ella, siempre podrás fallar. Pero gracias a las surebets o apuestas seguras, podrías ganar dinero independientemente del resultado del evento. Imaginemos un partido de tenis entre Djokovic y Nadal. Difícil apostar, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar ya que son dos grandes jugadores de un nivel muy similar. Pero en caso de que existiese una surebet disponible para este partido, podríamos ganar dinero independientemente de quién ganase el partido. Las matemáticas en las surebets Esto es un juego de números. Imagina, de nuevo, el ejemplo del partido de tenis antes mencionado. Imaginemos que una casa de apuestas te ofrece una cuota de 2.05 para un jugador y de 2.10 para la victoria del otro. En este caso lo tendrías fácil: ganarás de forma segura 3.73€ apostando a ambas opciones, gane quien gane. Para ello, deberías apostar 50.60€ a la cuota 2.05 y 49.40€ a la cuota 2.10 para asegurar un beneficio de 3.73€. Si apuestas el doble a cada apuesta, ganarás el doble, si apuestas la mitad, ganarás la mitad. Pero en cualquier caso, ganarás un 3.73% sobre tu apuesta total (la suma de la cantidad apostada a los diferentes resultados, en este caso dos diferentes). Por ello, tienes que calcular cuánto dinero corresponde apostar a cada una de las opciones para garantizar el mismo resultado de ganancias ocurra lo que ocurra en el partido. Como es lógico, ninguna casa de apuestas te ofrecerá estas dos cuotas garantizando que ganes ocurra lo que ocurra. ¿Pero sería posible encontrar estas cuotas en diferentes casas de apuestas? Es decir, encontrar una casa de apuestas que te ofrezca la cuota de 2.05 por un jugador y otra casa de apuestas que te ofrezca una cuota de 2.10 por el otro jugador. Pues sí, es posible, y precisamente eso es lo que son las surebets. Apuestas que cruzando diferentes casas de apuestas y calculando la cantidad exacta que debes apostar a cada una de ellas, te ofrezca un beneficio asegurado. Las surebets o apuestas seguras también se conocen como arbitraje deportivo o arbitraje de apuestas seguras y, aunque en España y países de habla hispana en América Latina no es algo muy conocido, en otros países hay una gran industria detrás de este tipo de apuestas, habiendo gente que es capaz incluso de vivir únicamente de los beneficios generados con este tipo de operativa. Claro está que las rentabilidades que vas a obtener no son elevadas, en torno a un 1-7% de rentabilidad por apuesta, pero si al cabo del día encuentras 5 surebets diferentes para realizar, puedes obtener un buen beneficio de ello. Riesgos de las surebets El primero de ellos viene aplicando el principio de que las casas de apuestas son un negocio y cuando pierden dinero, no suele gustarles. Por ello, las casas de apuestas persiguen este tipo de apuestas y, en caso de detectar esta actividad, procederán al cierre de tu cuenta de jugador (aunque deben pagarte todo el dinero que tengas acumulado en la cuenta, el cual no perderías). Simplemente, a partir de ese momento no podrás utilizar esa casa de apuestas o, en caso de que no sea un cierre total y simplemente apliquen límites, no podrás hacer apuestas por una cantidad suficientemente elevada para que te merezca la pena seguir apostando en esa casa. Por otro lado, el otro gran riesgo es el rápido cambio en las cuotas de las casas de apuestas. En cuestión de minutos una cuota puede cambiar y pasar de tener una surebet a tener una apuesta que no genera beneficio asegurado, por lo que tendrás que tener gran cuidado también con estos cambios de cuotas. En tenis, por ejemplo, tenemos un riesgo añadido: la diferente actuación de las casas de apuestas al determinar las apuestas en caso de retirada de uno de los jugadores. Hay casas de apuestas que te dan la apuesta por anulada y otros por perdida, por lo que es algo que debes tener en cuenta. Pero, aunque las casas de apuestas puedan llegar a limitarte, que te quiten lo “bailao” (en este caso, lo ganado). Valora esta noticia 0 ( 0 votos)