Provincia ¿Qué cambios esperar en la industria de los casinos en línea en 2022? lunes 23 de mayo de 2022 , 14:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los casinos en línea se han convertido en uno de los principales elementos para el ocio en la actualidad, y todo ello gracias a dos claves que no podemos dejar pasar porque muestran la senda por la que seguirá desarrollándose este mundo en 2022. Una de esas claves es la usabilidad, y la otra es la fiabilidad, y de ambas claves tenemos ejemplos en 22bet, que es una plataforma de acceso a diversos casinos en línea, ofreciendo las características principales de cada uno, para que así la persona jugadora pueda escoger aquello que más le interesa, en este caso, entre más de 4.000 juegos diferentes. USABILIDAD Pero vayamos a ese primer elemento del que hablábamos, el de la usabilidad. Los casinos en línea han ido adaptándose de modo muy rápido a las cada vez más opciones que ofrece la tecnología, por lo que son accesibles tanto desde ordenadores de escritorio con Windows, Macintosh o Linux, como desde dispositivos móviles Android o iOS, sin importar los sistemas operativos o entornos. En todos estos casos, sólo deberás entrar con tu usuario y contraseña y disfrutar de todos los juegos de este operador. En este punto si hemos de añadir que en el caso de 22bets online para móviles, se ofrece una aplicación para iOS y Android (22bet casino app download), pero está únicamente dirigida a la sección de apuestas, retransmisiones y retiradas. Eso sí, instalar esta aplicación no está recomendado para usuarios sin conocimientos técnicos. Esa usabilidad no se queda solo en poder jugar desde cualquier dispositivo, también hay otra característica importante, y es poder sincronizar entre ellos cualquier acción, o lo que es lo mismo, poder jugar un día en uno, y otro día en otro distinto, sin tener que ir rellenando formularios, números bancarios, claves de identidad, o generando nuevas contraseñas. Siempre es la misma persona, independientemente de cualquier otra circunstancia. Se trata también de poder operar sin problemas en español, inglés o francés, pero también en idiomas menos habituales como el armenio, kazajo, persa o georgiano, entre muchos otros. FIABILIDAD Por otra parte, es igualmente relevante la fiabilidad, que tiene dos vertientes. Es importante que el jugador se fíe del casino en cuestión, que se sienta seguro, que confíe en que no hay ningún tipo de manipulación, y que se le pagará lo que gane, sin ningún tipo de problema. La otra parte de la fiabilidad es la seguridad. Un detalle que siempre debes controlar, si cuenta con la licencia correspondiente de la Dirección General de Ordenación del Juego del Estado español, porque se encarga de garantizar los derechos del usuario, y comenzando por la propia acreditación de la entidad que proporciona el juego. Otro punto al que hay que prestar atención es el del contacto con la plataforma con el casino correspondiente. Busca si existe alguna cuenta de correo electrónico, algún teléfono, o algún formulario, para que en caso de problemas, puedas consultar tus dudas, tanto antes de ponerte a jugar como durante o después. Debes atender a los protocolos de seguridad y privacidad, para evitar que tus datos puedan ser transferidos a terceros sin tu consentimiento. EL FUTURO Hasta aquí hemos recorrido la realidad en la que están trabajando los casinos en línea, y lo que podemos decirte es que en esa es la base en la que están desarrollando las nuevas estrategias. La idea es hacer el acceso más simple, pero también aún más seguro, pudiendo en el futuro logarte con la huella o con el iris, para no tener que introducir nada, y de la misma manera, ya ha comenzado a ponerse en práctica algo tan sencillo que logarse con una cuenta de correo electrónico que tengas, y así no hacerte pasar por el trámite de rellenar formularios. Con todo eso se facilita la seguridad y la usabilidad, pero también está la parte de los juegos, que en realidad es lo que más interesa. Así, se experimenta con el desarrollo de nuevas modalidades, unas absolutamente originales, y otras fundamentadas en ya conocidos juegos de siempre, como las tragaperras, por poner solo un ejemplo. Lograr que el usuario se sienta cómodo en cualquier juego, y en cualquier plataforma, es el camino que están recorriendo ahora, desde el punto de vista técnico, los casinos en línea. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

