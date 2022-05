Capital La ONCE inicia su ‘semana grande’ en Almería y ensalza el modelo de apoyo social lunes 23 de mayo de 2022 , 14:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta se suman a las actividades para concienciar a la población sobre las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con discapacidad visual La ONCE ha iniciado este lunes los actos con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE que, bajo el lema ‘Los colores son valores’, pretende compartir su modelo social y ensalzar su labor con las personas que padecen discapacidad visual. Una ‘semana grande’, del 23 al 27 de mayo, que ha tenido su punto de partida en la capital y se va a extender por toda la provincia con más de una decena de actividades para concienciar a la ciudadanía.

Paralelamente, la organización ha puesto en marcha la campaña ‘Si tienes baja visión, ven a la ONCE’ para dar a conocer los beneficios que tienen sus afiliados y fundamentalmente para llegar aquellas personas que cumplen los requisitos de afiliación y aún no lo han hecho. Una prestación de servicios que reciben de forma gratuita con el objetivo de construir una sociedad más inclusiva y con igualdad de oportunidades. La directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia, ha asegurado que “queremos compartir una vida de colores y esos valores que nos sigan permitiendo mantener la ilusión y la solidaridad con toda la sociedad”, a la vez que ha puesto en valor “el esfuerzo que llevamos realizando 83 años comprometidos con la sociedad”. Asimismo, ha afirmado que “lanzamos la campaña para tender la mano y cambiarles la vida” a las personas con baja o nula visión. La concejal de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, ha agradecido el trabajo de las asociaciones del tercer sector y especialmente de la ONCE “para visibilizar a las personas con capacidades diferentes y fomentar la plena inclusión en la sociedad, siempre podréis contar con el Ayuntamiento”. En este sentido, ha subrayado el apoyo del Consistorio para “fomentar la empatía y eliminar las barreras arquitectónicas”, haciendo hincapié en el desarrollo de un Plan de Accesibilidad para los edificios municipales y en la digitalización de la administración.



Por su parte, la diputada provincial Matilde Díaz ha felicitado al Grupo Social ONCE por la celebración de estas jornadas que permiten acercar a la provincia la labor social que realiza esta entidad y concienciar a las personas sobre las dificultades a las que se enfrentan cada día. "Las personas con discapacidad visual precisan de la labor que realiza ONCE en la provincia y desde Diputación, a través del Consejo Provincial de Familia y el Área de Bienestar Social vamos a seguir trabajando para ayudar al tercer sector a seguir mejorando la calidad de vida de los almerienses". Del mismo modo, se ha mostrado orgullosa de poder participar en esta ruta y ha asegurado que "esperamos que estas actividades puedan impulsar la empatía y la capacidad de los almerienses de ponernos en su lugar para, entre todos, darle color a la vida de las personas con discapacidad visual". El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rafael Pasamontes, ha señalado que "desde la Consejería de igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía vamos a estar siempre en todos los actos que organice la ONCE porque apostamos por una sociedad inclusiva y por una sociedad en la que impere la igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de si cuentan o no con algún tipo de discapacidad. Jornadas como estas, en las que nos ponemos en la piel de personas que tienen problemas de visión, sirven para concienciar tanto a la clase política como a la sociedad en general de las dificultades con las que se encuentran estas personas en su día a día y, así, poder poner remedio con el fin de eliminar barreras y facilitarles las acciones de la vida cotidiana" La consejera territorial de ONCE Andalucía, Gema Pozo, ha destacado que el objetivo de esta semana es "llegar a todos los rincones de nuestro país" y ha puesto el acento en la necesidad de conocer la labor de la ONCE, cuya acción "permite llegar a las personas con discapacidad visual grave o ceguera a través de unos servicios sociales en todos sus sentidos". Agenda de actividades Las actividades han arrancado con el recorrido 'El camino que nos hace iguales' por el entorno de la Plaza Vieja en el que los participantes han comprobado las limitaciones a las que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad visual. Próximamente, está prevista la apertura de una exposición de Playmobil en el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) centrada en la ONCE. La jornada ha concluido con una exposición de pintura en el castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. Por otra parte, para el martes se ha programado una sesión informativa y de concienciación con los oftalmólogos de la provincia para tratar la importancia de la derivación, además de una exhibición de baile en El Ejido. El miércoles se celebrará una charla en la Universidad de Almería con profesionales de la psicología, fisioterapia educación. El jueves se realizará una visita a la lavandería Ilunion, del Grupo Social ONCE, cuya plantilla está formada en su mayoría por personas con discapacidad y es un ejemplo de rentabilidad social y económica. Para culminar la semana, Carboneras y Vélez-Rubio acogerás el viernes sendas sesiones informativas con un recorrido de sensibilización. Por último, la clausura tendrá lugar en Huércal-Overa con un concierto de Odyssey y tres teloneros de excepción, integrantes de la organización. Los actos culminarán con una suelta de globos.

