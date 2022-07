Opinión ¿Qué es una tapa? Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 08 de julio de 2022 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (ASHAL) se ha adherido al Club de la Tapa, una iniciativa de Hostelería España que tiene como objetivo promocionar y reivindicar la tapa como una seña de identidad. Ahora bien ¿qué es la tapa? No esperen que haga una broma poética usando versos de tipo becqueriano, pero sí una reflexión desde la estupefacción, porque los hosteleros almerienses se unen a un club, al Club de la Tapa que las define como “tradicional o gourmet, de libre elección o de cortesía, con o sin suplemento de precio de la consumición”. Es decir, tapa es cualquier cosa a lo que le puedas hincar el diente junto a una bebida. Entonces ¿qué seña de identidad es esa, más allá de que tenga los sabores propios de la gastronomía local? En ese caso, la tapa no es seña de nada, lo es la gastronomía, y la tapa tampoco tiene por qué ser escaparate de la gastronomía local. No ahondaremos en la historia de la tapa, que podría ser andalusí e incluso romana, en cuando que ración de alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida en un local público, pero sí nos podemos referir épocas más recientes, cuando sencillamente era una cortesía del camarero hacia el cliente, y podían ser unas aceitunas, unas anchoas, unas patatas, un trozo de queso o una loncha de algún embutido… Aquella deferencia solía suponer que las tapas se pusiesen también para los críos, que así dejaban en paz a los padres, que a su vez consumían más por esa razón, pidiendo entonces raciones, o que pensadas para quienes toman alcohol, también se hiciesen extensibles a aquellos del grupo que no lo bebían, o que si había buen rollo, el camarero se animara a poner alguna ronda de tapas con el fin de que los clientes se animaran a su vez a pedir otra de bebidas. Eso eran las tapas, porque quien quería una ración o un plato combinado, pedía eso. Pero ahora no. Ahora se ha mezclado lo peor de ambos mundos: te las cobran, las quieras o no, y si quieres algo especial te sale a precio de plato combinado. Almería suele encabezar los ranking de las cañas de cerveza más caras de España, con la excusa de que te ponen la tapa gratis, y ese precio arrastra el de las copas de vino y los refrescos, pese a que éstos no llevan tapa de cortesía, que de cortesía no tiene nada más que el nombre. No pondré ejemplos con nombres concretos, pero sí les detallo algunos vividos en carne propia, como que un botellín de Águila sin filtrar que no llega a los 90 céntimos en un supermercado, quintuplica su precio, quieras o no quieras tapa con él, de tal modo que llamar de “cortesía” a la que te ponen es un eufemismo, porque si a ese precio le restas lo que cuesta una tapa “extra” de las que se incluyen ese grupo, adviertes que estás pagando tres euros por la cerveza y dos por la tapa ¿dónde está la cortesía, si cuando no quieres tapa también la cobran? Hay lugares en que un cerveza te cuesta cuatro euros, y puedes pedir una tapa gourmet, por la que pagas un suplemento, que se une al suplemento que pagas por la bebida para tener una tapa de cortesía que ya no te ponen. Y esa tapa gourmet puede valer, tres, cuatro, o incluso cinco euros… total, puedes gastarte en una cerveza y una tapa ocho o nueve euros. Nada de esto me parece mal, no crean, lo que me molesta es el engaño, porque no pueden llamar de cortesía a lo que estás pagando, ni te deberían cobrar aquello que no quieres… por eso alabo otro bar en el que estuve recientemente en el que se detallaba en la carta que todas las tapas se pagaban, y el precio de la bebida era sensiblemente más barato que en otros lugares. Pero volviendo al origen del tema, atendiendo a la definición del Club de Tapas, tanto da un vino con unas aceitunas que no has pedido, todo por un euro y medio, que ese mismo vino cobrado a tres euros, con un pequeño tartar de ahumados de otros tres euros que sí has pedido. Pues no, oiga, las tapas son una cosa, y las otras cosas son otras cosas… pero cuando los hosteleros almerienses tienen que meterse en una asociación que tiene las ideas tan poco claras es porque ellos tampoco las tienen… y es una lástima, porque a quienes somos más de barra que de mesa, de jarra que de copa, nos están desanimando mucho, mucho. Y es que si las tapas de Almería las pones en pie de igualdad con las sevillanas, o con las catalanas, o las madrileñas, o las vascas ¿qué te queda? ¿qué queda cuando da igual que te la cobren o que no, que sean elegidas o no, que se paguen extra o no, que sean tradicionales o gourmet…? ¿Entonces qué es la tapa? ¿cualquier cosa? Rafael M. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul".