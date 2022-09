Economía ¿Qué está pasando con el IVA en Almería? miércoles 14 de septiembre de 2022 , 08:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los datos de recaudación neta son desastrosos: los peores de Andalucía y casi de España En los últimos tiempos estamos oyendo de modo insistente asegurar que las distintas subidas de precios están beneficiando las cuentas del Gobierno central, por lo que hemos querido conocer cuales son los datos reales. El hecho, según la información recabada por Noticias de Almería en la Agencia Tributaria, es que sí es así, pero no en nuestra provincia, donde las cifras netas son pavorosamente malas, no así las brutas. CIFRAS BRUTAS Estos primeros datos se corresponden con lo que hemos pagado todos a Hacienda por este impuesto, y refleja claramente cómo al incrementarse los precios de los productos, el IVA, que es un porcentaje sobre el mismo, también aumenta proporcionalmente, de tal modo que el Estado ingresa más. Es por eso también que afecta a todos los ciudadanos cuando compran un cartón de leche o una barra de pan, pero también cuando ponen combustible, por ejemplo, pero -y esto es importante en este análisis- su repercusión en distinta en las empresas y en los autónomos, ya que pueden deducirlo compensando lo que ellos han pagado a sus proveedores, con lo que han cobrado a sus clientes, y esa diferencia sería la recaudación neta de la que luego hablaremos. En España, la recaudación bruta se ha incrementado en siete meses un 21,6%, de 61.352.448.000 euros de 2021, a 74.624.141.000 euros en 2022. En Andalucía, el aumento a favor del Estado ha sido del 19,7%, alcanzando los 5.380.183.000 euros desde los 4.493.500.000 euros de 2021. En Almería hemos pagado en estos primeros siete meses del año el 8,7% más que en 2021, el segundo porcentaje más bajo de Andalucía, solo por encima de Granada, donde la subida ha sido del 3,7%. En dinero contante y sonante, los almerienses ya hemos pagado 383.990.000 euros frente a los 353.417.000 euros del año pasado, siendo Huelva y Jaén las únicas provincias que han pagado menos, pero porcentualmente se han incrementado más que en la nuestra. CIFRAS NETAS Hasta aquí la información sobre recaudación bruta, es decir, lo pagado de más por todos como consecuencia de la inflación, pero ahora bien, si a eso le restamos lo que el Estado tiene que devolver al empresariado y autonómos, el caso de Almería es el segundo peor dato de España y el peor de Andalucía. Hasta el mes de julio incluido, la recaudación neta en el conjunto del Estado en 2021 fueron 44.570.158.000 euros, y en 2022 han sido 52.503.893.000 euros, es decir, un 17,8% más. En Andalucía, en ese mismo periodo, fueron 2.970.837.00 euros el año pasado, y en este ya va por 3.396.401.000 euros, un aumento superior al 14%. ¿Pero qué ha pasado en Almería? Las cifras en 2021 fueron malas en Almería, las peores de Andalucía, ya que suponían una reducción de 16.381.000 euros respecto a 2020, pero ahora, sobre ese descenso se ha producido otro de 75.154.000 euros. Es la única provincia andaluza con datos negativos, y una de las dos de toda España, siendo la otra Álava. Si vamos al dato del mes de julio, el descenso producido en Almería es del 28%, pasando de 46.274.0 euros a 33.355.000 euros, y solo se recoge la misma tendencia en Huelva, pero es solo del 5,4%, de 58.354.000 euros a 55.221.000 euros. Quien más aporta en IVA en Andalucía es Sevilla, que ya ha pagado 1.030.181.000 euros este año. La pregunta de cómo es posible que haya un volumen de devolución de IVA tan elevadísimo en Almería, es un misterio, por cuanto solo ocurre en dos provincias en toda España, y en Andalucía solo en nuestro caso. ¿Cómo es posible que restringiendo el consumo -de familias y empresas- como demuestra que el incremento de recaudación bruta sea tan ajustado, sea tanto el IVA a devolver a quienes lo compensan? Valora esta noticia 4 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

