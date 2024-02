Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Qué está pasando con el narcotráfico en Cádiz Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 13 de febrero de 2024 , 08:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La muerte de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha ha desatado la alarma social y ha puesto de relieve una realidad que las autoridades no pueden seguir ignorando: el narcotráfico en Cádiz está fuera de control. La muerte de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha ha desatado la alarma social y ha puesto de relieve una realidad que las autoridades no pueden seguir ignorando: el narcotráfico en Cádiz está fuera de control. Ya en 2022, la Guardia Civil alertó de la debilidad de su flota frente a las cada vez más potentes narcolanchas. "Envejecida" e "incapaz de soportar la violencia de las embestidas", la flota actual no está a la altura del desafío que supone el narcotráfico en la zona. La tragedia de Barbate no es un hecho aislado. Seis agentes en una zódiac contra lanchas de más del doble de tamaño y cuatro veces su peso es una muestra de la desventaja con la que las fuerzas de seguridad se enfrentan a los narcos. La disolución de la unidad OCON-Sur, que en 2018 logró el mayor juicio de España contra el narco, ha sido otro factor que ha contribuido al repunte del narcotráfico en Cádiz. La falta de coordinación entre las diferentes unidades y la escasez de recursos dificultan aún más la lucha contra este crimen organizado. Es hora de tomar medidas contundentes. Urge una renovación de la flota de la Guardia Civil, una mayor inversión en medios y personal, y una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad. No podemos permitir que el narcotráfico se siga apoderando de nuestras costas. No se trata solo de garantizar la seguridad de los agentes, sino también de proteger a la sociedad en su conjunto. El narcotráfico no solo trae consigo violencia y delincuencia, sino que también corrompe las instituciones y destruye el tejido social. Es hora de decir basta. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el narcotráfico campa a sus anchas por Cádiz. Es hora de actuar y recuperar el control de nuestras costas. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de combatir el narcotráfico con todos los medios a su alcance. No hay tiempo que perder. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 154 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes