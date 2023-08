Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería ¿Qué hace felices a los almerienses? Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 12 de agosto de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Descubre qué aspectos hacen felices a los almerienses: relaciones familiares, amistades y parejas. Además, la diversión y el cuidado físico también son importantes. Los almerienses tienen claro cuáles son los motivos de su felicidad: las relaciones con la familia, seguidas de las relaciones con los amigos y las relaciones afectivas o de pareja. Así lo revela una encuesta realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que ha preguntado a casi 5.000 personas de las ocho provincias andaluzas sobre los aspectos que más les satisfacen en su vida. Según los datos, el 89,7% de los almerienses considera que las relaciones con la familia son un motivo de felicidad, por encima de la media andaluza, que es del 91,6%. Además, el 42,6% menciona a los amigos y el 38% a la pareja como fuentes de bienestar. Estos porcentajes son inferiores a los del conjunto de Andalucía, donde el 46,4% valora a los amigos y el 37,1% a la pareja. La diversión, el ocio, el deporte y los viajes son otros aspectos que contribuyen a la felicidad de los almerienses, según el 26,1% de los encuestados. Este dato es similar al de Andalucía, donde el 25,6% cita estas actividades como motivos de satisfacción. La salud física y el aspecto físico también son importantes para el 41,5% de los almerienses y el 41,4% de los andaluces. La encuesta muestra algunas diferencias por sexo entre los almerienses. Las mujeres valoran más que los hombres las relaciones con la familia (89,5% frente a 89,9%), las relaciones afectivas o de pareja (36,7% frente a 39,2%) y la salud física y el aspecto físico (43,2% frente a 40%). Los hombres, en cambio, destacan más que las mujeres las relaciones con los amigos (46,1% frente a 38,7%) y la diversión, el ocio, el deporte y los viajes (29,5% frente a 22,5%). Entre las provincias andaluzas, Almería se sitúa en la cuarta posición en cuanto al porcentaje de personas que considera que las relaciones con la familia son un motivo de felicidad, por detrás de Córdoba (93,4%), Málaga (91,7%) y Sevilla (92,8%). En cuanto a las relaciones con los amigos, Almería ocupa el séptimo lugar, solo por delante de Huelva (42,3%). En relación con las relaciones afectivas o de pareja, Almería se coloca en el quinto puesto, superada por Granada (38,6%), Jaén (35,4%), Málaga (36,7%) y Sevilla (39%). Por último, en lo que respecta a la diversión, el ocio, el deporte y los viajes, Almería se sitúa en el tercer lugar, solo por debajo de Jaén (26,3%) y Cádiz (29,3%). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

