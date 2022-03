Economía ¿Qué son los activos de reserva? ¿Bitcoin puede ser uno? martes 22 de marzo de 2022 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Seguramente has escuchado sobre los activos de reserva, los cuales pueden ser en realidad cualquier tipo de activo, como las monedas, el oro o la plata. Estos pueden ser utilizados para realizar pagos internacionales, inversiones y utilizarse en los distintos aspectos de la economía. ¿El Bitcoin podría ser uno de ellos? Vamos a verlo en este post. En la actualidad, uno de los activos de reserva más utilizados es el dólar estadounidense. Según nos informan desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), cerca del 59% de todas las reservas bancarias del extranjero están en dólares de Estados Unidos. Pero hace unos días, Credit Suissie – un banco de inversión global de Suiza – publicó un informe en el que dieron a conocer que dentro de poco se llevará a cabo un cambio bastante importante y radical dentro del sistema monetario mundial. Se mencionaba que gracias al incremento de la inflación en Occidente y a la gran tensión geopolítica que se vive en Oriente debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, podría aparecer un “nuevo orden monetario”, en donde el Bitcoin podría tener un papel muy importante. Un detalle que se debe de tener en cuenta es que uno de los principales colaborares del informe fue el ex funcionario de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Zoltan Pozsar, quien ahora es el estratega a corto plazo de Credit Suisse. En la publicación, Zoltan informó: “esta crisis no se parece a nada que hayamos visto”, concluyendo que el Bitcoin podría ser el gran beneficiado, dando a entender que Bitcoin se podría llegar a convertir en la próxima reserva mundial. ¿Cómo es el que Bitcoin puede usarse como moneda de reserva y resolver los problemas actuales? Hoy en día las entidades bancarias se están enfrentando a varias amenazas debido a que el valor de los activos de reserva que tenían almacenados, como es el caso del debilitamiento del poder adquisitivo, la inflación, la competencia internacional, entre otros factores que entran en juego. De esta forma, las entidades están buscando activos de reserva alternativos que sean algo escasos y que no se puedan ver afectados por terceros. Las criptomonedas, como es el caso del Bitcoin, pueden ser una alternativa bastante prometedora, ya que estas se encuentran completamente descentralizadas. Como ya sabemos, Bitcoin es un sistema descentralizado de almacenamiento de datos transaccionales. Estos datos se almacenan en bloques de un libro de contabilidad/base de datos que es pública. Lo que quiere decir que no existe ninguna autoridad centralizada que se encargue de controlar los cambios y las acciones que se producen en la base de datos. En su lugar, los datos de las transacciones en cadenas de bloques de Bitcoin son verificados por una red de pares que tienen una copia de la base de datos/libro. Esto quiere decir que cualquier acción o cambio que se realice en la base de datos se tiene que verificar y aprobar por los nodos de la red. Sin duda alguna esto hace que la estructura de una blockchain de bitcoin sea completamente segura e inmutable. El Bitcoin como un activo de reserva se podría encargar de eliminar el factor de que terceros tengan control sobre la estructura, eliminando de esta forma su influencia sobre la propia moneda. Asimismo, cuando el Bitcoin fue lanzado por Satoshi Nakamoto, se introdujo un límite de tokens de bitcoin que se pueden usar en la cadena de bloques. El límite fue fijado en 21 millones de tokens. Esta oferta limitada hace que el Bitcoin sea un activo escaso, teniendo una excelente cobertura contra la inflación. Asimismo, el hecho de eliminar intermediarios centrales del proceso de transacción también se encarga de hacer que el sistema sea más rápido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.