Deportes Ampliar El regreso de Haaland y su posible destino martes 22 de marzo de 2022 , 10:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el fútbol, siempre hay jugadores con gran potencial que es codiciado por muchos, y esto es en especial verdadero si esos jugadores son jóvenes. Junto con superestrellas como Kylian Mbappe, también se habla de Erling Haaland con el mismo nivel de respeto y de admiración, ya que el niño maravilla ha tomado la Bundesliga por sorpresa desde que llegó al Borussia Dortmund. Sería un eufemismo decir que el delantero noruego ha transformado el equipo, una idea que se puede entender con solo ver sus impresionantes estadísticas goleadoras. Como la mayoría sabrá, a mucha gente le gusta apostar en el fútbol, aunque algunos pueden preferir una alternativa cuando las cosas no salen como ellos quieren. Por suerte, sitios como cloudbet.com y otros permiten a los jugadores participar en sus juegos de casino favoritos en línea, una actividad que coincide con la emoción de las apuestas deportivas. Aquellos que suelen apostar por el Borussia Dortmund quizás habrán sido más reacios a realizar esas apuestas en los últimos tiempos y esto se debe a la ausencia de Haaland en el equipo. Como la mayoría ya sabrá, esta ausencia se debe a que Haaland sufrió una lesión el mes pasado cuando se supo que tenía un problema en los músculos aductores. Por supuesto, como la lesión no era tan grave en comparación con otras, no había duda de que Haaland podría volver pronto al campo de juego. En el pasado, se le ha llamado "máquina" y eso es precisamente lo que demostró al realizar otra gran actuación, aunque no consiguió anotar. Esto no quiere decir que se encuentre en mala forma, ya que esta temporada Haaland lleva la asombrosa cifra de 16 goles en 15 partidos de la liga. Con un promedio de un gol por partido, no cabe duda de que Haaland en este momento es uno de los jugadores más cotizados del mundo. Desde hace un año, los clubes de todo el mundo compiten entre sí para atraer al joven delantero a su terreno. No es difícil para muchos clubes ver el talento que Haaland ya posee, así como también el gran potencial que todavía tiene que aprovechar. Haaland será un gran impulso para cualquier equipo, de eso no hay duda, pero los aficionados siempre disfrutan al especular dónde quizás vayan los jugadores. Es sabido que Haaland no quiere pasar el resto de su carrera en el Dortmund, y si los informes son creíbles, parece que el noruego ya tiene su corazón puesto en el Real Madrid. Aunque Haaland ya ha expresado antes su deseo de jugar en el Madrid, podría enfrentarse a una oferta más atractiva del Barcelona, que también está interesado en fichar a Haaland. Una de sus prioridades es irse de Alemania a España, lo que indica que podría ser cualquiera de los dos clubes el que termine consiguiendo su fichaje este año. Por otro lado, también hay que tener en cuenta al Manchester City, que quizás haga la oferta más atractiva en términos económicos, lo que sin duda será algo en lo que Haaland deberá pensar. No obstante, Haaland en la Premier League es una perspectiva aterradora, pero emocionante, aunque es probable que siga eligiendo irse a España. En cuanto a qué club podría ser, como siempre, los aficionados solo tendrán que esperar y ver. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

