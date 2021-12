Economía Ampliar Qué son los préstamos preconcedidos jueves 02 de diciembre de 2021 , 10:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el mercado abundan las opciones de préstamos de dinero. Normalmente es el cliente quien busca el préstamo, porque quiere emprender, hacer una inversión específica o porque tiene una emergencia que resolver. ¿Pero qué pasa cuando es la entidad financiera quien decide darte el préstamo sin que lo hayas pedido? A esto se le denomina préstamos preconcedidos, una de las categorías de préstamos online de las que menos se habla habitualmente. De qué van los préstamos preconcedidos Seguramente ya estás enterado que para obtener un préstamo de dinero, debes iniciar una solicitud, pasar por una evaluación y cumplir determinados requisitos. Para ello, desde el momento de tu solicitud, deberás esperar un tiempo hasta tener el dinero disponible en tu cuenta bancaria. Los préstamos preconcedidos, por el contrario, son asignados por las entidades financieras a sus clientes con mejor historial o que consideran interesantes comercialmente. Parten de un principio de confianza entre sus clientes que han demostrado tener la capacidad de pago y que gozan de buen historial crediticio. No quiere decir que te vayas a levantar un día con un dinero disponible en tu cuenta bancaria de la nada, no. Quiere decir que se te notificará que eres elegible para obtener el préstamo con cierta cantidad de dinero y que tienes un plazo de tiempo determinado para completar el proceso de solicitud si es que realmente quieres el préstamo. Quienes califican para un préstamos preconcedido Los detalles de cada proceso de selección dependerán de cada entidad, pero podemos enumerar algunas características en común para que sepas si tienes el perfil para que se te sea otorgado un préstamo de este estilo. Ser cliente de la entidad: en algunos casos debes llevar cierto tiempo como cliente para poder participar de estos préstamos preconcedidos.

Tener un buen registro crediticio con la entidad: el banco confía en aquellos clientes ejemplares para otorgarles sus préstamos preconcedidos.

Tener la nómina domiciliada: es común que uno de los requisitos de calificación sea que hayas domiciliado tu nómina en la entidad. En el caso que esto no ocurra, toman en cuenta cualquier otro servicio que tengas domiciliado. Características de los préstamos preconcedidos Recuerda que cada detalle del producto dependerá de la entidad, pero podemos mencionar que los préstamos preconcedidos se caracterizan por: Tienen una buena tasa de interés TIN y TAE.

La gran mayoría no tiene costo mínimo de apertura.

Cantidades atractivas a prestar. Los promedios oscilan entre los 10.000 a 20.000 euros como límite aprobado.

Son más rápidos y fáciles de obtener. En la mayoría de los casos serás notificado por el banco cuando te sea preconcedido el préstamo, pero hay entidades que tienen la opción de que solicites el préstamo desde tu banca online y según tu reputación en la entidad podrías tener acceso a cierta cantidad de dinero. Los préstamos preconcedidos son una buena opción que cae como anillo al dedo en la mayoría de los casos porque al ser iniciativa del banco, suelen ofrecer unas condiciones competitivas para la realidad del momento.

