¿Qué novedades traen las nuevas tragamonedas del casino en línea? El casino online España sigue siendo uno de los entretenimientos favoritos del público y esto no es casualidad. El sector no ha dejado de innovar en ningún momento. En la actualidad, las tragamonedas son uno de los juegos de azar que más incorporaciones novedosas realiza para sorprender al público y mantener toda su atención. ¿Qué novedades traen las nuevas tragamonedas del casino en línea? Nuevas cuadrículas Si la industria nos tenía acostumbrados a juegos de tragamonedas de 3 a 5 carretes, los últimos lanzamientos de los slots revolucionan por completo la jugabilidad. Desde luego, todavía siguen apareciendo tragamonedas que tienen estas características, pero las últimas novedades son las cuadrículas que incluyen casilleros en los que se reparten los símbolos. Golden Osiris, por ejemplo, tiene una cuadrícula de 7 x 7, lo que significa que hay 49 casilleros en los que pueden aparecer símbolos ganadores.



Mientras muchos desarrolladores apuestan a estas nuevas pantallas, otros vuelven a los orígenes de las tragamonedas e incluyen 3 carretes y una sola línea de pago. Si estás pensando cómo influyen los RTP y RNG en estos slots, desde ya te decimos que el porcentaje de retorno al jugador no disminuye y los resultados siguen siendo azarosos. Las tragamonedas que vuelven a otro formato incorporan muchas otras funciones para darle la ventaja al jugador. Minijuegos dentro de las tragamonedas Una de las novedades de los slots es la incorporación de elementos de los videojuegos a la acción. Las tragamonedas más innovadoras están llenas de minijuegos que se desarrollan a la par de los carretes o, incluso, las cuadrículas. Por lo general, los slots que tienen 3 carretes y una sola línea de pago ofrecen una mayor cantidad de minijuegos. Es el caso de la tragamonedas Popeye cazatesoros, en cuya línea de pago las distintas combinaciones ganadoras de símbolos dan acceso a varios minijuegos distintos. El jugador tiene, incluso, un mapa que le permite conocer cuáles son las otras pantallas que puede visitar. En Super detectives sucede algo similar, ya que el jugador puede participar de una ronda de pinball o de la rueda de la fortuna dentro de la misma tragamonedas. Estos slots son un poco más complejos que las versiones tradicionales de este juego de azar, pero con un poco de práctica, los jugadores entenderán fácilmente su funcionamiento. Animaciones Finalmente, los últimos lanzamientos de tragamonedas tienen animaciones que son cada vez más realistas e increíbles. En cuanto al realismo, la idea de los desarrolladores es que el jugador se introduzca por completo en la acción del juego. Quien participe de Golden ticket se sentirá como en circo antiguo. Por su parte, las animaciones incluyen transiciones cada vez más dinámicas y efectos especiales que les dan mucha emoción a los juegos. Basta solo con probar un slot como Reactoonz para descubrir unos gráficos que son cada vez más atractivos.



Las tragamonedas son el juego de azar que más innovan dentro del casino en línea. Las nuevas cuadrículas, los minijuegos y las animaciones son las últimas novedades de los slots.