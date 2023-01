Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

¿Quién teme a la lista más votada?

martes 24 de enero de 2023 , 17:34h

Han salido a saco todos a criticar —con más o menos dureza— la propuesta del PP hecha por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que se modifique la ley para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada.

Lo más curioso de todo es que la manipulación de la propuesta para su crítica es lo que demuestra el nerviosismo que ha causado a diestra y siniestra, lo que confirma el acierto de la misma. La sola iniciativa ya deja en el electorado un mensaje: El PP será la lista más votada y por eso lo propone, y si pone nervioso PSOE es porque sabe que ellos no lo serán.

Por tanto, ahí se apunta el PP la primera victoria, a la que se une otra, y es que si finalmente tiene que pactar con Vox, será por culpa del PSOE, al no dejarle otra opción.

En cuanto a Vox y Podemos, sangran por la misma herida. Ni uno ni otro llegarían a ser imprescindibles de aprobarse lo sugerido por Feijóo.

He escrito “imprescindibles”, pero no “necesarios”, porque lo seguirían siendo, a poco que se atienda más a lo dicho por el presidente del PP, que a sus distorsionadores.

Así, que gobierne la lista más votada no quiere decir que el alcalde o alcaldesa, no puedan meter en el equipo de gobierno a personas de otras formaciones políticas, porque de lo que se trata básicamente es que el primer edil no sea de un partido que, en ocasiones, puede llegar a ser unipersonal. Casos hay, como el de Albox, donde el único concejal de un pequeño y desconocido partido, que además acabó expulsándolo, se convirtió en alcalde con el apoyo del PSOE, con el único objetivo de que no gobernara el Partido Popular, que era la lista más votada.

Pero Feijóo, insisto, no ha tocado ese aspecto, como tampoco otro, el de las votaciones. El partido mayoritario tendrá que seguir negociando con la oposición la aprobación de presupuestos y otras cuestiones pues, como se refiere, es la lista más votada sin llegar a ser la que ostenta la mayoría absoluta.

En resumen, que gobierne la lista más votada evita distorsiones democráticas, pero seguirá obligando a los pactos, y seguirán con la puerta abierta para hacer gobiernos de coalición.

En ese sentido, hay quien ha arremetido contra Feijóo porque consideran que esa medida podría permitir que en lugares del País Vasco o Cataluña, gobiernen listas de Bildu o ERC aunque los constitucionalistas sean mayoría, cuando en realidad eso ya está ocurriendo, porque el PSOE nunca apoya al PP en estos casos. Es más, lo que deberían preguntarse quienes así opinan, es por qué esas formaciones son mayoritarias, por qué las prefieren los votantes, en vez andar poniéndoles zancadillas que las victimicen.

Pero frente a eso hay otra opción bien sencilla, que es la creación de coaliciones electorales, mostrando esa unidad antes de los comicios. Esto también sería bueno para que los votantes, de entrada, sepamos qué votamos, y no haya pactos posteriores que contravengan el criterio del elector.

Sostienen algunos que la propuesta es inconstitucional, y aunque es falso porque de esto no habla la Constitución, no pasaría nada, se modifica y punto… a ver, que Vox quiere modificarla para quitar las autonomías e ilegalizar a los independentistas, Podemos quiere hacerlo para ilegalizar a Vox (incluso al PP) y abolir la monarquía, y los independistas, además de lo de Podemos, para tener derecho a la autodeterminación… cambiar la Constitución quieren cambiarla casi todos.

Y claro, Feijóo no habla de las comunidades autónomas porque cada una tiene su propia ley electoral, y la elección de presidente del Gobierno central, sí está en la Constitución, por eso no menciona en su propuesta ninguna de las dos, y se limita a lo municipal, que es lo más fácil.

Lo que le ha faltado al presidente del PP para ajustar su propuesta, es lo que ya sugirió Mariano Rajoy, y es que eso se hiciese cuando la lista más votada lo fuese de un modo amplio, como tener el 60% de los votos, o algo similar, porque tampoco sería coherente que si una corporación municipal muy dividida, un concejal marcara la diferencia.

Resulta curioso que en vez de analizar y debatir, los partidos se hayan lanzado a la descalificación y la tergiversación, temerosos como se les ve, de no ser la lista más votada.