Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los impagables servicios de Vox a Sánchez

miércoles 18 de enero de 2023 , 15:04h

Podría decirse que lo de Vox es digno de estudio, pero en realidad no es nada que no hayamos visto antes en la izquierda, es decir, actúa igual que lo hacía y hace Podemos (pongan el apellido que quieran) con el PSOE, y es una estrategia que solo lleva a la autodestrucción.

Que el vicepresidente de Castilla y León reconozca que no sabe de embarazos en la misma rueda de prensa en la que anuncia medidas contra su interrupción voluntaria, resulta patético, porque demuestra la visión machista que tiene de la concepción de la vida humana… que eso es cosa de mujeres.

Pero al margen de lo que eso representa, es aún más lamentable el triste espectáculo de anunciar un nuevo protocolo de atención a las mujeres que quieren ejercer el derecho al aborto (de momento lo es, aunque hay a quienes no les guste esa consideración) que, a día de hoy sigue sin estar negro sobre blanco, y llevar una semana rectificándose a sí mismo sin rectificarse, siendo rectificado por el presidente de su Gobierno, sin rectificarle, y siendo el hazmerreir de todos los corrillos.

Y es que la cuestión ha pasado de ser si los profesionales médicos están obligados a exhibir una ecografía 4D a quienes desean abortar, hacerles escuchar el latido del feto, a si es obligación de las mujeres ver y escuchar, o de si es voluntario para ambas partes, o si es algo general para todas las embarazadas.

El aborto es un tema muy sensible, tanto que es de lo más transversal que hay, porque personas de derechas y de izquierdas, con creencias religiosas o sin ellas, y con argumentos científicos, los hay a favor y en contra.

La pregunta por tanto es ¿qué busca Vox en una Comunidad en la que tiene asientos en el Gobierno?

No se trata de que la ultraderecha renuncie a sus planteamientos, pero sí de que sepa calibrar los tiempos.

Vox, tal vez, ha pensado que si Alberto Núñez Feijóo se lanza a por los votantes descontentos del PSOE, ellos se pueden lanzar a por los descontentos del PP… sin advertir que esos son los que ya tiene, y lo que ha hecho solo contribuye a cabrear a quienes se quedaron.

Por otro lado, no se puede estar acusando —como hacen el PP, pero también Vox— al Gobierno de Sánchez de ser “Frankestein”, de contradecirse entre socios, de tener choques, de desautorizarse unos a otros, y acabar haciendo lo mismo, porque la pregunta del ciudadano es ¿lo de Castilla y León es lo que nos espera con un Gobierno PP+Vox?

Y la respuesta a esa pregunta parece evidente tras el caso de Madrid y de Andalucía: la ciudadanía, al menos por ahora, prefiere al PP en ese dilema.

Parece mentira que Vox siga pensando que su enemigo es el PP, cuando no puede permitirse ese lujo que sí puede el PP, porque la ultraderecha, como le pasa a la extrema izquierda, no tienen más posibilidades que gobernar con sus próximos, o dejarles gobernar para evitar al “enemigo” —los extremos no tienen adversarios—, y cuando más ruido y bronca generen en su trinchera, mejor le irá a los otros.

Sin duda, Vox se está demostrando como un impagable aliado del PSOE y de Podemos.