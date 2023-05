Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Quieres saber quiénes son los Lecherillos que lideran la categoría B miércoles 17 de mayo de 2023 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Recogida de Residuos El Lechero y sus Lecherillos CB La Mojonera finaliza la liga regular como primer clasificado de la liga cadete masculinagb El equipo cadete masculino Recogida de residuos “El Lechero y sus lecherillos” CB La Mojonera ha acabado la liga regular de la Delegación Almeriense de Baloncesto categoría B en primer lugar tras los dieciocho encuentros disputados. Los mojoneros han desarrollado una gran temporada donde han mejorado mucho y se han divertido tanto en los entrenamientos como en los partidos. El equipo está formado por jugadores locales y está entrenado por Luis Pérez y Eliot Montoya. Una vez finalizada la temporada regular esperan con nervios e ilusión la final four que se disputará en La Mojonera el viernes 19 de Mayo ante el ganador de la final four que ha sido el equipo de Roquetas, el partido se disputará a pista central con dispositivo de 24” y marcador. Desde el club independientemente del resultado de la Final se está muy contentos por el trabajo desarrollado por los jugadores y técnicos ya que ha despertado mucha ilusión, como ya ha ocurrido con el equipo infantil masculino que ha participado en el campeonato de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.