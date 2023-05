Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Fundación Eduarda Justo beca a cuatro almerienses para que estudien 1º de Bachillerato en Canadá miércoles 17 de mayo de 2023 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Íñigo Arboledas, Marcos Moreno, Roberto Tagliamonte y Noa Vuillaume disfrutarán de una experiencia única La Fundación Eduarda Justo ha dado a conocer el nombre de los cuatro jóvenes almerienses que disfrutarán del programa de becas Canadá TECH 2023-2025. Se trata de Íñigo Arboledas, Marcos Moreno, Noa Vuillaume y Roberto Tagliamonte, quienes viajarán a Canadá en septiembre para estudiar 1º de Bachillerato durante el próximo curso académico. Allí recibirán una formación innovadora y de excelencia en el ámbito científico-técnico, con un plan de estudios adaptado a sus intereses y necesidades. Ya de regreso a España, continuarán Bachillerato en su centro de referencia y participarán en un plan formativo en liderazgo, tecnología y creación de empresas que incluye su asistencia al Seminario Líderes del Futuro y al programa Sputnik. “Siempre he tenido interés por conocer otros métodos de enseñanza, otros puntos de vista sobre lo que me interesa y otras culturas”, asegura Íñigo, estudiante de la Compañía de Almería. El joven recuerda el proceso de selección como “un reto y un aprendizaje”, al igual que Roberto, vecino de Huércal de Almería y estudiante del IES Al-Ándalus, quien asegura que “fue toda una aventura por la incertidumbre, el ansia y la inquietud que sentía al estar tan cerca de ese sueño que persigo desde pequeño”. Marcos, que estudia en el IES Retamar, cuenta que su deseo de “profundizar mis conocimientos en tecnología” le llevó a solicitar la beca para estudiar “en uno de los mejores sistemas educativos del mundo”. El motivo de Noa fue algo distinto. “Me pareció una gran oportunidad para conocer nuevos lugares y gente, y una muy buena manera de adquirir nuevos aprendizajes”, cuenta esta alumna del IES Murgi. Los cuatro están centrados en finalizar la Educación Secundaria Obligatoria con las mejores calificaciones, pero inevitablemente tienen un ojo puesto en Canadá, país al que llegarán tras superar un proceso de selección en el que se ha valorado la madurez de los aspirantes, su desempeño académico y su nivel de inglés, pero también su optimismo, su idealismo, su curiosidad y su actitud proactiva. “Creo que la ingeniería es lo que más encaja conmigo”, confiesa Roberto cuando se le pregunta por el futuro y añade que “me gustaría dedicarme a la investigación y al desarrollo de nuevas herramientas que faciliten la vida de las personas”. Comparte su vocación de servicio con Noa, que quiere estudiar “algo relacionado con las ciencias de la salud y especializarme en Neurología. Mi idea es poder montar mi vida en torno a lo que más me gusta: ayudar y la ciencia”. También a Íñigo le gustaría “dar respuesta a algún problema real”. Le llama la atención la Ingeniería Aeroespacial y, además, todo lo relacionado con el mundo de la empresa y las finanzas. Marcos sabe que su futuro está en el ámbito científico-tecnológico y tiene claro que “no quiero dejar nunca de aprender”. Con este espíritu de aprendizaje, de apertura a nuevas experiencias y de ilusión por el futuro, Íñigo, Marcos, Roberto y Noa harán pronto las maletas para poner rumbo a Canadá, donde vivirán una experiencia transformadora, no solo en el ámbito académico, sino también en el personal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.