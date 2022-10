Es una información de noticiasdealmeria.com

Rafael Hernando se convierte en el otro protagonista del Sánchez-Feijóo

miércoles 19 de octubre de 2022 , 08:32h

noticiasdealmeria.com El segundo duelo entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo este martes en el Senado, ha tenido como protagonista colateral al senador por Almería del PP, Rafael Hernando.

Señalamos lo de “protagonista”, porque si bien la sesión fue en general tranquila para sus señorías, con sus aplausos y también con comentarios que hicieron al presidente del Senado advertir a varios senadores, solo hubo uno a quien se dirigió directamente el presidente del Gobierno cuanto estaba en el uso de la palabra.

Sánchez le decía a Feijóo que “no utilicen bulos y renueven el argumentario. No somos malos patriotas, somos igual de patriotas que ustedes, ni más ni menos. No nos den lecciones de españolismo ni de patriotismoni de constitucionalismo. De verdad, cometeremos errores,pero, desde luego, defendemos a nuestra nación incluso.” Y en ese momento, “alguien” hizo un comentario a sus espaldas, es decir, desde la Mesa del Senado, y Sánchez dijo “Hombre, señor Hernando, se me había olvidado que está usted aquí.”

Hernando es miembro de la Mesa del Senado, y por tanto se sienta como el resto, a espaldas del orador de la tribuna, por lo que cualquier susurro es perfectamente escuchado por quien está en el uso de la palabra.

Sánchez entonces se giró del todo y le respondió “De todas formas, le digo una cosa, señor Hernando, el señor Feijóo se puede defender solo. Se puede defender solo el señor Feijóo, no hace falta que usted le ayude.” Y luego siguió con su discurso argumentando que “El Gobierno tiene un plan para responder a esta crisis sobrevenida por la decisión de una única persona de invadir un país tan importante para Europa como es Ucrania;un país mucho más grande que España y en población incluso superiortambién a la población que tenemos en España.”