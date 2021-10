Ramazani: “Tengo que exigirme más; sé que lo puedo hacer mucho mejor”

viernes 01 de octubre de 2021 , 07:28h

Afirma que se compenetra perfectamente con Sadiq, destaca que “nuestro objetivo es venir de Girona con los tres puntos”







Largie Ramazani, una de las grandes revelaciones de la UD Almería, ha hablado en UDA Radio, la emisora oficial del club, en la jornada de descanso que disfruta la plantilla este jueves, y pese a reconocer que “he empezado bien la temporada”, ha subrayado al mismo tiempo que “llevamos pocas jornadas y todavía tengo que exigirme más porque sé que lo puedo hacer mucho mejor y sobre todo ayudar lo máximo que pueda al equipo.



Con sólo 20 años de edad, el futbolista belga demuestra una gran madurez tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Sus declaraciones son un claro ejemplo. Al ser preguntado por la pareja letal que forma con Sadiq, Ramazani explicaba que “la verdad es que no tengo que mirar dónde está; sé dónde tengo que enviarle el balón. Además, él me cubre los huecos y yo a él. Nos compenetramos muy bien. Incluso fuera del campo paso mucho tiempo con Sadiq y me ayuda mucho a nivel personal”.



El polivalente atacante rojiblanco se ha convertido en la principal baza del Almería a la hora de lanzar los penaltis. “No voy a decir cómo los lanzo, lo que sí digo es que la confianza es muy importante y no me pongo nada nervioso porque detrás de todo eso hay un trabajo en el que confío”.



Sobre el partido de Girona manifestaba que “nuestro objetivo es venirnos con los tres puntos”. Reconoce que será complicado, pero quiere sacarse la espina de los play-off.



Largie Ramazani contestó algunas preguntas en castellano, ya que como decía “estoy estudiando y cada vez lo entiendo mejor, aunque a la hora de hablar me cuesta más”. En cualquier caso dijo bien claro que “soy feliz en Almería”, que “percibo el cariño de los aficionados a los que estoy muy agradecido” y que “voy a cambiar mi forma de celebrar el próximo gol que haga”. Recordemos que, habitualmente, se exhibe con una espectacular voltereta.