Entrevistas Ramón Herrera explica los aspectos legales de la Inteligencia Artificial facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramñon Herrera es profesor en la Universidad de Almería de Derecho Civil, y dedicó parte del confinamiento con motivo de la pandemia de covid19 a reflexionar sobre los aspectos legales de la inteligencia artificial, lo que finalmente ha plasmado en un libro. Herrera, que es en la actualidad parlamentario andaluz por el Partido Popular de Almería, responde en esta entrevista a cuestiones como qué es la inteligencia artificial, quién debería legislar sobre ella, cuales son sus límites, quién debería responsabilizarse de sus errores, y si se la debe dejar actuar sin participación humana. Incluso hay otra pregunta que ha surgido a raíz de su desarrollo, y es que si suple varios puestos de trabajo, sería conveniente que cotizara a la Seguridad Social. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.