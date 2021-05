Ramón Herrera: “Medio centenar de municipios almerienses podrán actualizar su PGOU en tan solo dos años”

lunes 03 de mayo de 2021 , 13:12h

La Junta ha aprobado el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha destacado hoy que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que va a revolucionar el ámbito de la ordenación del territorio, agilizando los trámites y haciéndolo compatible con el desarrollo y la protección medioambiental.





Herrera ha explicado que la situación que dejó el Partido Socialista en el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo fue “nefasta” y lo que va a conseguir el Partido Popular con esta Ley es agilizar los trámites para acabar con 20 años de maraña burocrática.



“Hasta ahora un promotor que quisiera desarrollar un proyecto tenía que pasar por 235 textos legales. Y los Ayuntamientos para aprobar el PGOU tardaban una media de diez o doce años, lo que ha provocado que en la provincia hayan caducado hasta 40 PGOU y que por ejemplo, el municipio de Benitagla, haya tardado 14 años en aprobar el suyo y lo haya logrado gracias al Gobierno de Juanma Moreno”, ha afirmado.



El parlamentario del PP ha destacado que a día de hoy aproximadamente el 50% de los municipios almerienses no tienen el PGOU actualizado y eso es lo que se pretende modificar con esta Ley que nace del consenso y cuyo texto ha sido avalado por un dictamen aprobado por unanimidad en el Consejo Consultivo de Andalucía.



“La intención es que en un plazo de dos años se aprueben los PGOU que antes tardaban 10 años, lo que se hará con todas las garantías incluidas y haciéndolo compatible con la protección del medio ambiente”, ha insistido.



Ramón Herrera ha explicado que para lograrlo se va a crear un sistema dual de planteamiento que comprende el Plan General de Ordenación Municipal (lo que venía siendo el PGOU hasta ahora) para el diseño del modelo de ciudad y el Plan de Ordenación Urbana para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. Además, se va a crear la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal destinado a aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes que no tengan litoral lo que en nuestra provincia va a beneficiar a unos 70 municipios.



Por otra parte, el parlamentario del PP ha afirmado que otra de las novedades de esta ley es que se establecen dos clases de suelo: urbano y rústico, frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable “convirtiéndonos en la primera comunidad autónoma en igualarnos a la ley estatal”. Y otra de las medidas que caracteriza esta Ley es la adopción del silencio administrativo positivo para que en el caso de que la Administración no conteste se de por concedido lo solicitado.



“Con todas estas medidas vamos a conseguir rebajar la conflictividad judicial y aumentar la inspección previa, todo ello protegiendo el litoral almeriense para que no haya más Algarrobicos ni desmanes en el litoral almeriense”, ha concluido.