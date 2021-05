Deportes Los Juegos Municipales de Taekwondo reúnen a 29 deportistas en la primera jornada lunes 03 de mayo de 2021 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Este sábado se llevó a cabo la cita de la competición del Patronato Municipal de Deportes, con la coordinación del Club 301 Team



El taekwondo es un deporte con múltiples beneficios para los niños y los equipos almerienses continúan contribuyendo a que cada vez sean más los que escogen una escuela deportiva municipal para practicar la disciplina. Este deporte contribuye a desarrollar resistencia, así cómo aportar control, coordinación y equilibrio.



Los Juegos Deportivos Municipales de Taekwondo, competición organizada por el PMD, se ha desarrollado el pasado fin de semana, bajo la coordinación del Club 301 Team. Un total de 29 deportistas han participado en las categorías de infantil, precadete, cadete y junior y han podido demostrar sus habilidades y destrezas en el deporte que practican. Diego Hernández, técnico del club, afirma que “lo más importante ha sido la ilusión con la que han vivido los niños esta primera jornada”.



En la actividad también ha estado presente Mónica Palomo, delegada provincial de la Federación Andaluza de Taekwondo, quien ha agradecido al Patronato Municipal de Deportes “el poder realizar las Jornadas y mostrar siempre su ayuda al Taekwondo”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “la labor del club por hacer posible la realización de los Juegos Deportivos Municipales en un escenario como el que estamos viviendo con tantas medidas de seguridad”. Gracias a este trabajo, “es posible que muchos niños sigan apostando por el deporte y el taekwondo”.



El próximo sábado 8 de mayo tendrá lugar la segunda y última jornada de los JDM, en la cual se hará entrega de los trofeos y medallas a los deportistas participantes.

