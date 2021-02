Sucesos Rápida actuación de la Policía Local de El Ejido para evita la ‘okupación’ de una vivienda lunes 22 de febrero de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Policía Local de El Ejido continúa muy vigilante en el cumplimiento de las medidas establecidas frente al Covid-19 impuestas por las autoridades competentes, así como para evitar todas aquellas actitudes irresponsables tanto de individuos como de grupos de personas que puedan perturbar una correcta convivencia en el municipio. Tal es así que, en los últimos días, una rápida y eficaz actuación de la Policía Local de El Ejido ha evitado una ‘okupación’ ilegal en una vivienda de la calle Sextante. Una llamada de los vecinos alertó de que estaban intentando ocupar una casa en esta vía, rápidamente los agentes se trasladaron hasta el lugar impidiendo que se consumara la misma. Procedieron a la identificación de todas las personas y, a través de los servicios municipales, aseguraron la entrada de la vivienda. Igualmente, durante el fin de semana, la Policía Local de El Ejido ha interpuesto 17 sanciones por no cumplir con el uso obligatoria de mascarillas; 2 denuncias por intentar acceder al municipio desde otras localidades que todavía cuentan con cierre perimetral; y ha realizado tres inspecciones y denuncias a establecimientos de hostelería por no cumplir con las normas Covid. Además, entre las actuaciones llevadas a cabo por los agentes, cabe señalar que se ha desmantelado el mercadillo ilegal de la calle Manolo Escobar. También, los agentes han interpuesto tres actas/denuncias por infracción de la Ley de Extranjería y las patrullas siguen realizando labores de control y seguimiento de las zonas más “sensibles” como la Plaza Mayor, calle Sudán o Plaza de la Colonización, entre otros. Y es que la Policía Local sigue redoblando esfuerzos para hacer que se cumplan todas y cada una de las restricciones y medidas de garantía de la salud pública frente al COVID-19 impuestas con el fin de frenar el avance de la pandemia. Aunque ya se haya levantado el cierre perimetral de El Ejido, desde el pasado viernes, 19 de febrero, la Policía Loca sigue manteniendo controles de tráfico en las principales vías de entrada y salida, para evitar el acceso de vecinos de otras localidades que todavía tienen impuesta esta medida. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

