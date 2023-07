El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha decidido en los últimos días dar un giro a su campaña electoral y salir de donde quiera que estuviese para participar en más mítines de los previstos. ¿El motivo? Según él, ninguno. Según las encuestas, todos. Y es que el líder socialista se enfrenta a un panorama desolador en las urnas, con un PP que le saca una amplia ventaja y que podría gobernar con mayoría absoluta o con el apoyo de Vox.

Pero Sánchez no se rinde y ha encontrado un nuevo lema para animar a sus seguidores: “Re-mon-ta-da”. Así, con guiones y todo, para darle más énfasis y dramatismo. El problema es que nadie entiende muy bien qué es lo que quiere remontar el candidato socialista. ¿Las encuestas? ¿La moral?

Lo cierto es que Sánchez solo se fía de las encuestas del CIS que dirige su amigo José Félix Tezanos, que le dan una victoria holgada frente al PP. El resto de sondeos, que coinciden en augurarle una derrota histórica, los desprecia y los tacha de manipulados. Pero hay algo que no cuadra en esta actitud: si Sánchez se cree las encuestas de Tezanos, ¿por qué necesita remontar? ¿No debería estar tranquilo y confiado? Y si no se las cree, ¿tiene sentido ese argumento?

La única explicación posible es que Sánchez vive en una burbuja de negación de la realidad. Una realidad que le dice que el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene más opciones de gobernar con mayoría absoluta o con el apoyo de Vox, que ha sabido capitalizar el descontento y el hartazgo de muchos ciudadanos.

Pero Sánchez no quiere ver esa realidad y se aferra a su grito de guerra: “Re-mon-ta-da”. Como si fuera un mantra mágico que le fuera a cambiar el destino. Sin embargo, sus propias acciones contradicen su discurso. Por un lado, ya da por hecho que tendrá que reeditar la coalición con Sumar, lo que implica que asume que no logrará una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Por otro lado, rechaza la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada, lo que deja claro que no confía en serlo.

Así las cosas, parece que Sánchez solo quiere remontar su propio ego y su propia ilusión, porque la realidad le lleva la contraria. Quizás debería probar con otro más realista...