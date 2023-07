Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Recortes Cero propone medidas contra la inflación y la deuda en Almería

sábado 15 de julio de 2023 , 15:30h

La candidatura de Recortes Cero ha salido hoy a las calles de varios barrios de Almería para explicar a los vecinos sus propuestas contra la inflación y la deuda, que consideran los principales problemas que afectan a la economía y las condiciones de vida de la mayoría.

Según Ricardo Romero, candidato de Recortes Cero por Almería, "hay que detener el atraco de la inflación y la deuda, que benefician a bancos, monopolios y energéticas, mientras nuestros salarios se reducen, no llegamos a fin de mes y las pymes se endeudan". Romero ha defendido la devolución del rescate bancario para crear un fondo de 100 mil millones que impulse la reindustrialización y el empleo, así como una auditoría ciudadana de la deuda y la renegociación del pago.

Entre las medidas que propone Recortes Cero para frenar la subida de los precios, destacan el tope a los precios de 1000 productos básicos, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, el cambio en el sistema de fijación de precios de la energía, el fin de la compra de productos por debajo de su coste de producción, una tasa cero sobre la subida de las hipotecas y una reforma fiscal para que bancos y monopolios paguen más impuestos y las pymes y las familias menos.

Romero ha insistido en que el principal problema que tenemos no es la ultraderecha, sino que "lo que va como una moto no es la economía española, sino las cuentas de beneficios de bancos, monopolios y energéticas". Además, ha recordado que Bruselas ha vuelto a presionar para aplicar recortes en toda Europa usando la deuda como excusa. "Debemos redistribuir la riqueza y no conformarnos con algunas mejoras sociales y una trinchera frente a la ultraderecha", ha concluido.