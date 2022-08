Almería Rechazo en Almería al equipo sionista de La Vuelta Ciclista lunes 29 de agosto de 2022 , 10:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia NOTA DE LA PLATAFORMA "OTAN NO-BASES FUERA" Y "ALMERÍA CON PALESTINA" El 31 de agosto llegará a Almería una etapa de la Vuelta Ciclista a España, concretamente a Cabo de Gata. Entre los participantes este año, se encuentra un equipo ciclista de la entidad sionista israeli que ocupa de manera ilegal desde hace muchos años Palestina: “Israel Premier Tech”. Su propietario mayoritario Silwan Adams es un multimillonario que se autodenomina “embajador plenipotenciario de Israel”. Con su equipo ciclista pretende blanquear, a través del deporte, los crímenes de la entidad sionista y su política racista y de apartheid y mejorar su imagen ante el mundo. Guy Niv, uno de los pocos ciclistas israelíes, ex francotirador del ejército israelí, se considera también embajador de Israel. Hoy en día todo el deporte está siendo utilizado por el capitalismo para imponer sus políticas de dominio imperialista. Si no fuera así, no se entendería que se boicotee la participación de determinados estados en estas pruebas deportivas y que sin embargo otros donde, absolutamente, para nada se respetan los derechos humanos, como pueda ser Arabia Saudí, Marruecos etc. no tengan ningún impedimento. Desde la Plataforma OTAN NO BASES FUERA DE ALMERÍA denunciamos a la organización de la Vuelta Ciclista, por propiciar que un equipo ciclista, que representa a una entidad asesina como Israel, que lleva decenas de años ocupando ilegalmente Palestina, que no respeta los derechos humanos y que masacra, día tras día, a la población palestina, pueda competir y pasearse libremente por nuestras carreteras. El equipo ciclista Israel Premier Tech, no puede ser bienvenido a nuestra tierra y queremos aprovechar la ocasión para extender la campaña internacional de boicot a Israel y para seguir concienciando a la población almeriense sobre la terrible situación por la que pasa desde hace ya muchos años el pueblo palestino. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

