Capital Recta final de la remodelación de la calle Los Picos sábado 10 de julio de 2021 , 10:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy se han iniciado los trabajos de asfaltado al tiempo que se anuncia, a partir del lunes, la apertura al tráfico rodado de la calle y la conclusión de las obras, con una inversión de más de 200.000 euros, para el próximo día 20





Las obras que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Urbanismo e Infraestructura, viene ejecutando en la calle Los Picos encaran ya su recta final con el objetivo de quedar finalizadas el próximo día 20. En ese objetivo se han iniciado hoy las obras de asfaltado, supervisadas por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, anunciando sobre el terreno el restablecimiento de la circulación viaria en esta calle a partir del próximo lunes.



En su fase final, los trabajos de remodelación integral de la calle Los Picos adelantarán en casi dos meses el plazo previsto de ejecución de las obras, establecido en seis meses, “como fue el compromiso adquirido por el alcalde y el Equipo de Gobierno en su inicio, consensuado con los vecinos y comerciantes, a quienes la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha agradecido “su paciencia y consideración con el desarrollo de los trabajos”, felicitando también la organización y ejecución de las obras por parte de la empresas adjudicataria, Albaida Infraestructuras.



Dando continuidad a la actuación desarrollada en la calle Artes de Arcos y su entorno, las obras de la calle Los Picos viene a “mejorar un entorno eminentemente residencial y comercial, dando mayor protagonismo al espacio peatonal, con mayor amplitud de las aceras y conectando, estética y urbanísticamente, con la actuación llevada a cabo en la calle adyacente de Artes de Arcos”, ha recordado Martínez Labella.



Con una inversión de más de 200.000 euros, el cambio de fisonomía de esta calle se ha acompañado con la remodelación de las redes de infraestructura básica (saneamiento, pluviales, abastecimiento y alumbrado), completándose la obra de urbanización ahora con el asfaltado del vial resultante y la dotación de mobiliario.



Según los plazos previstos, la actuación podría quedar culminada el próximo día 20, tal y como ha avanzado Martínez Labella, para quien la ejecución de esta obra supone ya una “mejora” en las condiciones de accesibilidad, “más favorable para el peatón con la reorganización que se ha realizado de la sección de la calle”. “El resultado, manifestado por vecinos y comerciantes, con quienes hemos estado en permanente contacto supervisando la obra, es hoy un espacio que, más amable y transformado, deja atrás esa percepción de calle angosta que tenía esta calle”.



La mejora de esta calle se produce tras la remodelación de la vía perpendicular, José Artes de Arcos y entorno, donde se ha llevado a cabo una profunda transformación, potenciando el protagonismo de la circulación peatonal, con espacios más amables y seguros en favor del peatón y que a su vez contribuyen a una mayor dinamización de una zona, con gran repercusión comercial y residencial.



La actuación contempló también la mejora de las pequeñas plazas Vicario Andrés Pérez Molina e Ibiza, así como los soportales que singularizan esta zona, además de la renovación de las redes de infraestructura (pavimentaciones, abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público, jardinería, riego y señalización viaria) y la instalación de nuevos servicios como contenedores soterrados y nuevo mobiliario urbano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

