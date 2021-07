Castellón dice que si Sánchez no está de acuerdo con Garzón debe cesarle

sábado 10 de julio de 2021 , 10:21h

En Almería hay más de 360 explotaciones de porcino que superan las 500.000 cabezas, y más de 670.000 reses de ovino y caprino





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha denunciado los ataque que el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha propinado con sus declaraciones en contra del consumo de carne a la industria de transformación y comercialización de productos derivados de la carne y a la ganadera, un sector que en nuestra provincia supone el sustento de muchas familias que se sienten “en el punto de mira” de un Gobierno que está “atentando contra sus intereses”.



Castellón señala que actualmente en la provincia de Almería, sobre todo en los municipios de Huércal-Overa y Pulpí, hay más de 360 explotaciones de porcino que superan las 500.000 cabezas. En el caso del ganado ovino la provincia tiene más de 316.000 cabezas, y de caprino más de 253.000. Además, la industria cárnica es muy importante en municipios como Serón, Alcóntar o María donde hay importantes fábricas de embutidos que sirven al mercado nacional e internacional.



Para el diputado popular “pedir a los españoles que consuman menos carne para salvar el planeta” es un ataque que los ganaderos y el sector cárnico no se merecen, sobre todo después de los duros meses de pandemia en los que mientras la inmensa mayoría de los almerienses estaban confinados, ellos salían cada mañana muy temprano de sus hogares para trabajar y que las familias tuvieran en sus mesas la mejor carne, embutidos o jamones de elaboración almeriense.



Miguel Ángel Castellón critica que no haya actividad económica, ni sector estratégico al que este Gobierno radical no ataque.

“El Ministro Garzón arremetió contra el sector hostelero y el turístico por tener “poco valor añadido” a pesar de ser claves en el empleo y en la economía de nuestro país. También arremetió contra el aceite y el jamón y ahora no duda en atacar al sector cárnico en lugar de defenderlo y apoyarlopor generar en España más de 2,5 millones de empleos y casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial”, manifiesta.



El diputado del PP subraya que el sector primario es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país y pide a Garzón que dedique sus esfuerzos a luchar contra la subida desbocada de la luz o de la gasolina en lugar de dedicarse a actuar contra los intereses de aquellos que generan empleo y riqueza.