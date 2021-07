Capital Segundo domingo de limpieza intensiva en Retamar Sur sábado 10 de julio de 2021 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ámbito de actuación de estos trabajos, hacia el interior del barrio, se enmarca entre Paseo del Toyo, Camino del Pueblo, Camino de la Espada y Camino de la Flor



El operativo de limpieza intensiva que se desarrolla por parte del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria, Entorno Urbano, volverá a desplegarse este domingo, segundo de forma consecutiva, en Retamar Sur. Las labores de limpieza se adentran hacia el interior del barrio, una zona eminentemente residencial recorrida por calles de gran longitud.



Los trabajos que se desarrollarán este domingo afectan a la siguiente relación de calles



· Paseo del Toyo (desde Camino del Pueblo hasta camino de la Flor)



· Camino del Encaje (Desde Camino del Pueblo hasta fin de calle sin salida)



· Camino de la Espada



· Camino de la Abeja



· Camino de la Fragua



· Camino del Duende



· Camino de la perdiz



· Camino de la Flor







Desde el Ayuntamiento se insiste en solicitar la colaboración ciudadana de forma que se evite el aparcamiento en la zona y horas afectadas por este dispositivo para que las labores de limpieza manual, apoyada por maquinaria en tareas de baldeo y barrido, se pueden realizar de forma más exhaustiva.



