Capital Recta final de la segunda fase de acondicionamiento del Auditorio Maestro Padilla miércoles 07 de abril de 2021 , 16:26h

La concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, comprueba el grado de ejecución de unas obras que se han centrado en la permeabilización de cubiertas, consolidación de fachadas y mejoras en la iluminación





El Ayuntamiento de Almería está a punto de culminar las obras de acondicionamiento que se vienen ejecutando, desde comienzos de año, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con una inversión total de 223.952,69 euros.



Ana Martínez Labella, responsable de Urbanismo e Infraestructura, área promotora de esta actuación, ha visitado recientemente el edificio para comprobar el grado de ejecución de unos trabajos que, ya en su recta final, vendrán a mejorar las condiciones interiores y exteriores actuales del Auditorio Municipal que, con casi 30 años de antigüedad, “precisaba de una renovación de este calado”, ha reconocido la edil.



Trabajos que, como ha precisado Martínez Labella, además de “necesarios” en el mantenimiento del edificio, “permitirán un mejor desarrollo de las condiciones laborales de los trabajadores municipales que prestan servicio en esta instalación, así como para el desarrollo de la actividad que alberga este recinto”.



Los obras ejecutados, de acuerdo con el proyecto aprobado en su día y a falta de remates, han incluido trabajos de mantenimiento en terrazas entre arbotantes, terrazas en torres delanteras, cubiertas y la construcción y colocación de una puerta acústica en el acceso a la sala de ensayos. A ello se han sumado, además, los trabajos para la consolidación de la fachada de la torre este, el arreglo de techos, el cerramiento de huecos en la zona del muelle de carga, cuadros de protección eléctrica y la instalación de una puerta de acceso para el mantenimiento de las cubiertas de la zona de oficinas.



Parte también de la actuación se ha centrado en mejoras de iluminación, caso de la sala 'Cecilio Paniagua', o la iluminación escénica frontal en la sala principal, así como el arreglo parcial de la zona de camerinos.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha recordado que esta intervención sobre el edificio, de acondicionamiento y a nivel estructural, se suma a las obras ejecutadas en 2018, Entonces, con una inversión de casi 100.000 euros, se abordaron obras de mejora a nivel de accesibilidad, iluminación e impermeabilidad de las cubiertas, en su caso de emergencia, así como el cierre perimetral de la trasera del Auditorio.

