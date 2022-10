Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Recta final en las obras de El Cañarete martes 18 de octubre de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia § El subdelegado visita la carretera en la que, desde el pasado mes de mayo, se han ejecutado dos obras de emergencia simultáneas para evitar nuevos desprendimientos § De forma paralela, continúan los trabajos de mejora de los sistemas de protección en la carretera, que no causarán afectación al tráfico § Desde 2019, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha realizado cinco obras de emergencia en este tramo de la N340A valoradas en más de 5 millones de euros noticiasdealmeria.com El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ultima las obras de emergencia en dos tramos de la N340 entre Almería y Aguadulce -conocido como carretera de El Cañarete-, afectados por los desprendimientos registrados los pasados meses de abril y mayo. Así lo ha señalado hoy el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que apunta que “en próximas fechas, la carretera se podrá abrir al tráfico sin ningún tipo de afectación”. En la actualidad, a consecuencia de una de las obras de emergencia –la otra ya está finalizada-, el tráfico es alterno en un único carril a la altura del camping de El Palmer. El subdelegado ha recordado que en El Cañarete se han realizado, con las dos que están a punto de finalizar, un total de cinco obras de emergencia desde 2019. Las primeras se realizaron tras los desprendimientos de rocas que tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2019 y se cifraron en 640.000 euros. Las segundas se aprobaron tras producirse nuevos desprendimientos en septiembre de 2020 y contaron con un presupuesto de 2,57 millones de euros. Por su parte, las terceras obras de emergencia se aprobaron tras las lluvias torrenciales registradas el 22 de octubre de 2021 y se cifraron en algo más de 300.000 euros. Las dos últimas obras de emergencia, una por valor de 1,2M€ y otra cifrada en 690.000 euros se aprobaron la pasada primavera tras los desprendimientos ocurridos en abril y mayo, ocurridos después de temporales de lluvia y viento que causaron la caída de rocas de varias toneladas sobre el asfalto. En total, en las distintas actuaciones de emergencia realizadas en El Cañarete, el MITMA ha invertido desde 2019 más de 5 millones de euros. Por otra parte, en abril se adjudicaron obras para mejorar los sistemas de protección en la carretera, valorados en 689.000 euros. Estos trabajos incluyeron actuaciones en zonas cercanas pero no en las que se produjeron los últimos desprendimientos, por lo que los distintos trabajos se han acometido de forma paralela y simultánea. Estudio geotécnico sobre las zonas de riesgo Por otra parte, Carreteras ha realizado en El Cañarete un estudio geotécnico que ha determinado las zonas de riesgo alto, medio y bajo en las que también deberá actuarse. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja ya en estas órdenes de estudio. Actualmente, Carreteras está redactando el proyecto para las zonas de riesgo alto. “Se trata de un proyecto ambicioso y con un alcance importante”, ha explicado José María Martín. El tramo de la N340A entre Almería y Aguadulce se encuentra en un acantilado rocoso con alturas superiores a 100 metros y múltiples fracturas en la roca. Esta circunstancia, unida a que la vía discurre por una zona sísmica y expuesta al ambiente marino, genera inestabilidades en la mayor parte del talud. En este sentido, se debe remarcar que no es posible considerar el escenario de riesgo cero. “No obstante, se están poniendo todos los medios para minimizarlo e intentar reducirlo todo lo posible”, ha destacado José María Martín durante su visita a las obras. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

