Capital Ampliar Rectificación permitirá a portavoz del PSOE cerrar un debate un mes después Al tratarse de una moción no resolutiva, el Secretario dijo que tras una intervención por grupo, se cerraba el debate, y Valverde defendió que debía cerrar ella miércoles 08 de mayo de 2024 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Secretaría General del Pleno ha emitido una Resolución por la cual propone conceder a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, el segundo turno de intervención de tres minutos que se le negó por parte del secretario y de la alcaldesa en el Pleno del 3 de mayo durante el debate de una moción no resolutiva sobre el programa ‘La Tertulia’ de la televisión municipal Interalmería. En su resolución, la Secretaría General del Pleno explica que hay que realizar una rectificación debido a un error de interpretación de la propia Secretaría General respecto al debate de las mociones no resolutivas, que impidió que el Grupo Socialista utilizara su turno de cierre del debate. Por lo tanto, en el Pleno del próximo lunes el primer punto del orden del día será llevar a cabo dicha corrección. La portavoz socialista, Adriana Valverde, valora esta circunstancia pero lamenta que durante el Pleno del 3 de mayo no se hubiera corregido sobre la marcha este error puesto que instó al secretario municipal a leer en voz alta el artículo del Reglamento Orgánico del Pleno en el que figuraba que las mociones no resolutivas tienen un segundo turno de palabra exclusivo del proponente. Adriana Valverde ha denunciado que en ese pleno se le negó en dos ocasiones su turno de réplica, puesto que en ruegos y preguntas expresó el ruego de que se leyera en voz alta el artículo 95 del reglamento y también fue rechazada esta petición. La portavoz socialista confía en que esta rectificación contribuya a mejorar el tono y el desarrollo de los plenos en el futuro y al respeto de las intervenciones de la oposición por parte de la alcaldesa que, en su opinión, “estuvo bastante desafortunada el pasado día 3 no solo al pasar por alto los excesos de los concejales del Partido Popular hacia la bancada socialista, sino, incluso, a alentarlos en algunos momentos del Pleno”. La alcaldesa rechazó que la portavoz del PSOE cerrase el turno de debate durante la moción no resolutiva presentada por el PSOE sobre el programa ‘La Tertulia’ de Interalmería, "un programa de pseudodebate que ha sido amonestado ya en cuatro ocasiones por el Consejo Audiovisual de Andalucía por los contantes insultos, descalificaciones y ridiculizaciones que se realizan exclusivamente sobre cargos políticos o públicos que no militan en el Partido Popular" según la versión socialista. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

