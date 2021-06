Recuperar la Casa de todos está más cerca

sábado 26 de junio de 2021

El próximo lunes está prevista la visita a Almería de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para suscribir junto al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el Convenio de colaboración para la ejecución y financiación de la segunda fase de las obras de rehabilitación y ampliación de Casa Consistorial. Veintiún años después de la firma del primer convenio, allá por el año 2000, quedará desbloqueada por fin la ejecución de esta obra y vendrá a cumplirse, ahora sí, el compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudad y con este proyecto.



De manera conjunta, Ayuntamiento y Junta comprometen la financiación necesaria, más de cinco millones de euros, para la conclusión de un proyecto que ha encontrado no pocas vicisitudes en su camino y que siempre se ha topado, en su desarrollo y ejecución, con el factor limitante que para esta ciudad siempre suponen las siglas del partido socialista.



En este punto no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como la falta de compromiso y colaboración de los sucesivos gobiernos socialistas al frente de la Junta llevó al Ayuntamiento a escenificar, en forma de pancarta, la vergüenza que suponía tener abandonado el principal edificio administrativo de la capital. Más de dos décadas de espera no es casualidad, es simplemente obstruccionismo.



Afortunadamente, los andaluces optaron por el cambio y el Gobierno de Juanma Moreno ha situado desde el primero momento a Almería en el centro de su gestión. Por eso, el del lunes no es un acto más. Supone el principio del fin para un proyecto que vendrá a hacerse realidad desde la lealtad y el compromiso que escenificarán Ayuntamiento y Junta sobre el mismo espacio que interiormente se va a rehabilitar.



Y es que no es ésta una obra cualquiera. Su ejecución permitirá la vuelta al corazón del Casco Histórico, a un mismo edificio y a dependencias ordenadas y preparadas para seguir atendiendo a los ciudadanos, de áreas como Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Promoción de la Ciudad y Comercio, Protocolo o Comunicación, además de la parte institucional, representada por el alcalde. Todo ello en el objetivo de seguir transformando la Plaza Vieja y su entorno en el verdadero centro neurálgico de la ciudad.



Suscrito el convenio nuestro objetivo será, sin solución de continuidad, licitar la obra y adjudicarla antes de final de año para iniciar, inmediatamente, los trabajos, fijando su culminación en el año 2023. Esa es la hoja de ruta a seguir para la conclusión, por fin, de las obras que devuelvan, más de veinte años después, la dignidad institucional a la Casa de todos los almerienses.