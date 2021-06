Sucesos Desalojan a 80 vecinos por la rotura de una tubería de gas en Vera sábado 26 de junio de 2021 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los afectados ya han podido regresar a sus casas sin que se hayan producido heridos Un total de 80 vecinos de tres bloques de viviendas han tenido que ser desalojados este sábado de madrugada tras detectarse la rotura de una tubería de gas en el municipio almeriense de Vera sin que se hayan producido heridos, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El incidente se ha producido sobre las 5:30 horas, cuando los vecinos han alertado al centro de coordinación por olor a gas en un bloque residencial de la calle Carlos V.



Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, junto con Guardia Civil, Policía Local, los servicios sanitarios de la Junta en prevención y técnicos de la compañía suministradora.



Una vez detectada la fuga en una tubería rota y ventiladas todas las estancias afectadas de tres bloques evacuados en prevención tras cortar el suministro, los servicios de emergencia autorizaron el regreso de todos los afectados a sus casas.

