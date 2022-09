Otras noticias Ampliar Reduce el riesgo al comprar un coche de ocasión gracias a esta empresa Escucha la noticia El mercado de vehículos de ocasión está viviendo un auge sin precedentes y las ventas de coches entre particulares son comunes, aunque presentan muchos riesgos para el comprador. Bien por desconocimiento o bien por malas intenciones, podemos llevarnos a casa un coche con alguna avería costosa y aquí es donde entra una empresa como Informes Mecanicos, que se encarga de que esto no ocurra. Podemos contratar la revisión del vehículo antes de comprarlo Informes Mecánicos es una empresa que trabaja por todo el territorio nacional, también ofrece sus servicios en Almería, y que tiene como objetivo que no nos engañen si compramos un coche usado. De esta manera, cuando nos gusta un vehículo y nosotros no somos especialistas en mecánica, los contratamos, pues ellos son expertos en la Verificacion coches de ocasión y revisan los puntos más importantes. Con esto, nos aseguramos de que la unidad que hemos comprado está en perfecto estado, y sobre todo de que no tiene vicios ocultos que nos pueden costar miles de euros, del tipo de una correa de distribución a punto de romperse o un turbo que no funciona bien. ¿Cómo es el proceso de verificación? Una vez que hemos visto un coche que nos gusta y nos ponemos de acuerdo con el vendedor, hablamos con Informes Mecánicos y les damos los datos del automóvil, para que ellos se pongan en contacto con el vendedor. Acuerdan una cita y el perito acude a analizar el coche, tras lo cual nosotros recibimos un informe en el que se incluyen fotos y un vídeo, con todos los datos que necesitamos para hacer la compra, desistir de ella o renegociar el precio. ¿Qué se incluye en el informe que nos da el perito? Se pueden contratar distintas verificaciones, dependiendo de lo completo que queramos que sean los informes, pero en ellos se revisan los datos del vehículo con el fin de que sean correctos, y entre estos el más importante es el kilometraje, que se puede manipular incluso en el caso de los particulares. También se mira el interior para ver que los asientos estén bien, que todo el equipamiento funcione y que no haya elementos rotos como el climatizador, las regulaciones del volante o los diferentes mandos. El exterior es una parte fundamental que también hay que mirar con atención, en especial con el fin de comprobar que el automóvil no haya tenido un golpe relevante, algo que se aprecia en la pintura, en cómo están puestas las aletas, la manera de cerrar las puertas, etc. Se puede contratar una prueba dinámica, la diagnosis e incluso mirar los bajos en el elevador Este informe puede ser muy exhaustivo e incluir una prueba de conducción, enchufar la máquina de diagnosis e incluso llevar el automóvil a un taller para subirlo en el elevador y mirar con detenimiento los bajos. Así, no habrá posible problema que se le escape al perito, de forma que podemos comprar un vehículo usado a un particular sabiendo que no tendremos una avería costosa nada más ponernos a circular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)