Regresa a Almería el ‘MINI Series Costa de Almeria de Voley Playa’

viernes 29 de julio de 2022 , 16:20h

El Club Voley Playa Almería con el patrocinio de MINI Automotor Costa, la colaboración institucional de la Diputación de Almería y los Ayuntamientos de Pulpí, Vera y Níjar y la Delegación Almeriense de Voleibol; además de la colaboración privada de Coca Cola, Grupo Inmobiliario TM, Primaflor, Deportes Blanes y Maraú Beach Club ha preparado un festival de Voley Playa en las mejores playas de Almería, el ‘MINI Series Costa de Almería’.

Este próximo fin de semana 30 y 31 de julio la playa Mar Serena de San Juan de Terreros albergará la primera prueba de este circuito que se irá el siguiente fin de semana a la Playa de Puerto Rey en Vera, frente a Maraú Beach Club (6 y 7 de agosto) y cerrará el 13 y 14 de agosto en la Playa de San José en Níjar.

El comienzo en San Juan de Terreros en Pulpi.

La tradición del voley playa en la provincia está muy arraigada. En nuestras playas se han disputado Campeonato del Mundo, de Europa, de España y regularmente torneos de un gran nivel deportivo a lo largo de todo este tiempo. Estos próximos tres fines de semana ese espectáculo volverá a la provincia con tres pruebas en tres de las mejores playas para la celebración de este deporte, por un lado, la considerada por los jugadores la playa con mejor calidad de arena de la provincia, la Playa Mar Serena de San Juan de Terreros en Pulpí, donde el próximo sábado tendrá lugar el clásico torneo local en el que espera superar la cifra de 36 parejas del año pasado y el domingo la prueba puntuable para el MINI Series Costa de Almeria. El torneo tendrá categoría masculina y femenina y sub19 y absoluta.

El circuito coincide con la época de mayor afluencia a las playas, especialmente a las tres seleccionadas para la celebración del MINI Series Costa de Almería por lo que la afluencia de público está garantizada.

José Antonio García, Diputado de Deportes ha destacado el compromiso de la Institución con el deporte en toda la provincia: "seguimos fomentando y fortaleciendo el binomio deporte - turismo porque creemos que Almería es el mejor lugar del mundo para practicar deporte al aire libre, al tiempo que ponemos al servicio de millones de visitantes las excelencias del destino 'Costa de Almería'. Es el único lugar donde se pueden vivir las 4 estaciones en un mismo fin de semana, disfrutando del único desierto de todo el continente europeo. Almería es uno de los destinos más elegidos por deportistas y turistas de todo el territorio nacional".

Además, María del Mar Sánchez concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pulpí, manifestó: “Este domingo, estamos encantados de volver a disfrutar, en San Juan de Los Terreros, de un torneo del circuito provincial voley playa que se ha convertido en un clásico de nuestro programa de actividades Expláyate. Una jornada deportiva muy esperada que llena nuestra playa, Mar Serena, de un ambiente deportivo espectacular, de reencuentro convivencia y donde contaremos además de la participación de los equipos habituales del circuito, con los más de 70 participantes de nuestros talleres gratuitos de voley playa incluidos en la oferta deportiva del programa de ocio cultura y deportes Expláyate 2022. Tenemos la suerte de contar con playas con una gruesa capa de arena fina excelente para la práctica de los deportes de arena y con todos los servicios que nos han permitido obtener, año tras año, las banderas azules y de Q de calidad en 4 de nuestras playas. Además, este evento, refuerza nuestra apuesta por el turismo deportivo, trayendo a nuestro municipio gran cantidad de personas de toda la provincia que vienen a competir o a acompañar a los jugadores y que aprovechan para pasar unos días de vacaciones en nuestra costa, visitar la Geoda y disfrutar de nuestras magníficas playas y excelente gastronomía.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí queremos dar las gracias, un año más, a la Diputación Provincial de Almería, al Club Voley Playa Almería y a todas las personas y empresas que hacen posible la celebración de este torneo. Os esperamos a todos este domingo en la Playa Mar Serena”.

A esto se suma Alexandre Batista, Gerente de Automotor Costa y patrocinador de la prueba quién apunta que “En esta época estival en Mini queremos estar activos con los jóvenes, con la actividad física en un medio natural como es la playa y hemos apostado por incorporarnos este año al voley playa y poder compartir con los participantes nuestro producto Mini Electric que va asociado también con la juventud y con la tendencia de cuidar el medio ambiente, así que Mini está realmente contento de poder patrocinar estas Series de Voley Playa en la Costa de Almería acompañando al Circuito y también desde Automotor Costa animamos a todos nuestros clientes a que se acerquen por la diferentes sedes, pasen un buen día de playa y si es posible que participen en este festival de Voley Playa y como no, en nuestro EcoChallenge, una oportunidad divertida de poder sentir la eficiencia en la conducción”.

Kiko González, Presidente del Club VoleyPlaya Almería quiere “dar las gracias a la Diputación, a los ayuntamientos de Pulpí, Vera y Nijar y como no a las empresas que colaboran en hacer posible este circuito, MINI Automotor Costa con su patrocinio y las colaboraciones de Coca Cola, Primaflor, TM Grupo Inmobiliario, Maraú Beach Club y Deportes Blanes, sin ellos este esfuerzo no se vería recompensado con la celebración de estos tres torneos. Son muchos años los que llevamos organizando este tipo de torneos y después del parón obligado por la pandemia aquí estamos de nuevo. No quiero olvidarme de la Delegación Provincial de Voleibol por el impulso que le sigue dando a nuestro maravilloso deporte. Estamos seguros que la participación será excelente, ya que si sumamos la calidad de los jugadores de Almería a los que se suelen acercar de las provincias cercanas e incluso Madrid o Valencia, podremos disfrutar del mejor vóley playa en estas tres maravillosas playas de nuestro litoral”

Automotor Costa celebrará el MINI EcoChallenge en las tres localidades.

MINI Automotor Costa, como patrocinador del circuito de voley playa quiere hacer partícipe a todas las personas que lo deseen de la experiencia MINI Eco Challenge, un reto para realizar un recorrido en los tres municipios que acogen el MINI Series, promoviendo el turismo y siendo lo más eficientes posible en la conducción, todo ello con la posibilidad de hacerlo con un vehiculo icónico y respetuoso con el medio ambiente como es Mini. Como en cualquier competición habrá un detalle de la marca para los vencedores de este reto.

El reto consistirá en realizar el trazado propuesto por la organización en uno de los tres MINI a disposición de los clientes en el menor tiempo posible y, sobre todo, con el menor consumo. Se puntuará también la simpatía del cliente.

Recordamos el calendario de las pruebas:

- Sábado 30 de julio. Playa de San Juan de Terreros, 16:30 horas, Torneo Local

- Domingo 31 de julio de agosto. Playa San Juan de Terreros, 10 horas. 1ª Prueba puntuable MINI Series Costa de Almeria.

- Sábado 6 de agosto. Playa de Puerto Rey, Vera, 16:30 horas, Torneo Local

- Domingo 7 de agosto. Playa de Puerto Rey, Vera, 10 horas. 2ª Prueba puntuable MINI Series Costa de Almeria.

- Sábado 13 de agosto. Playa de San José, 16:30 horas, Actividad de Pormoción de Voley Playa

- Domingo 14 de agosto. Playa San José, 10 horas. 3ª Prueba puntuable MINI Series Costa de Almeria.

19 horas: Entrega de Trofeos.

Todas las bases de competición se pueden consultar en el pagina web de Facebook del club.