Deportes Regresa el Rallye ‘Costa de Almería’ con apoyo de Diputación y Ayuntamiento martes 26 de octubre de 2021 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La 46ª edición del rallye más importante de la provincia tendrá lugar el próximo viernes 29 y sábado 30 y la sede se instalará en el Palacio de Congresos de Cabo de Gata (Almería) Los jardines del Pabellón Moisés Ruiz han albergado la presentación de una nueva edición del Rallye ‘Costa de Almería’ tras un año de parón debido a la pandemia. En el acto, han participado el diputado de Deportes, José Antonio García, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, el presidente de la Federación de Automovilismo de Andalucía, Manuel Alonso y el presidente del Automóvil Club, José Manuel López. Además, han estado acompañados de los alcaldes y concejales de los municipios por los que transcurre la prueba: Vícar, Níjar, Tabernas, Lucainena, Turrillas, Benitagla, Benizalón, Uleila del Campo y Cóbdar. El recorrido del rallye, que será entre la tarde del viernes y la jornada del sábado, consta de 441,82 kilómetros de los que 115,08 son tramos cronometrados. El diputado provincial, José Antonio García, ha remarcado los grandes objetivos del presidente de la Institución en materia deportiva: “fomentar el deporte de una manera activa y constante para situar a la provincia de Almería como referente nacional con eventos de primer nivel como el rallye más antiguo de Andalucía. Y, además, seguir apostando por el binomio turismo – deporte a través de espacios naturales como por los que transcurre esta prueba”. Por otra parte, ha recalcado la importancia de que los ayuntamientos más pequeños formen parte de la prueba. “Luchar contra la despoblación también es mantener y llevar a los municipios de la provincia eventos de este nivel con el objetivo de que personas llegadas de todas partes de España puedan conocer nuestras bondades del interior”. El concejal de Deportes del Ayuntamiento, Juanjo Segura, ha afirmado que “para la ciudad de Almería es un orgullo formar parte, como cada año, de una de las pruebas más esperadas y con más historia y solera dentro de nuestro calendario deportivo”. A la vez ha manifestado que “el rallye une la doble faceta de competición deportiva y promoción turística. Almería es una ciudad ideal, y también la provincia, para los eventos deportivos, y este rallye es un buen ejemplo. Participarán 43 vehículos, con sus equipos, y supondrá un revulsivo para la economía de las empresas almerienses”. Por este motivo, Juanjo Segura ha explicado que la base y la entrega de trofeos se desarrollará en el Palacio de Exposiciones Cabo de Gata-El Toyo, “frente a una amplia red hotelera y a las puertas del parque natural”. Por su parte, el presidente de la Federación de Automovilismo de Andalucía, Manuel Alonso, ha incidido en la importancia histórica de este rallye: “es un evento destacado a nivel regional y uno de los más importantes a nivel nacional donde este año, como no podría ser de otra forma, computa con el máximo coeficiente para el Campeonato de Andalucía de Asfalto y para el Campeonato de Automovilismo Trofeo Diputación de Almería 2021”. Por último, el presidente del Automóvil Club, José Manuel López, ha destacado el trabajo de la organización para la realización de una nueva edición que se presenta con novedades: “Espero que los miles de aficionados a este deporte disfruten de un evento único que se llevará a cabo en la jornada de viernes y sábado”. La jornada del viernes se compone de un solo tramo cronometrado: TRAMO: 1 Vícar – Manolo Bonilla Localización: Ctra. AL-3400

Salida: AL-3400 km 5,300 (36.824828,-2.645898)

Llegada: AL-3400 km 0,400 (36.850151,-2.633097)

Longitud: 4,900 km La jornada del sábado se compone de cuatro tramos cronometrados que se repiten dos veces cada uno: TRAMOS: 2 y 4 Níjar - Lucainena de las Torres Localización: Ctra. AL-3107

Salida: AL-3107 km 22,000 (36.967139, -2.184895)

Llegada: AL-3107 km 6,900 (37.039255, -2.181662)

Longitud: 15,100 km TRAMOS: 3 y 5 Turrillas Localización: Ctra. AL-3103 y AL-3105

Salida: AL-3105 km 6,550 (37.044427, -2.207678)

Llegada: AL-3103 km 6,500 (37.040051, -2.270475)

Longitud: 8,750 km TRAMOS: 6 y 8 Benizalón - Benitagla Localización: Ctra. AL-5101

Salida: AL-5101 km 2,960 (37.177347, -2.243685)

Llegada: AL-5101 km 13,500 (37.231204, -2.236543)

Longitud: 10,540 km

Observaciones: en el P.K. 9,250 a 6,290 km de la salida se instalará una chicane (37.211514, -2.244017) TRAMOS: 7 y 9 Cóbdar – Uleila del Campo Localización: Ctra. AL-6106 y Ctra. A-1100

Salida: AL-6106 km 6,500 (37.261647, -2.207998)

Llegada: A-1100 km 15,240 (37.189371, -2.202330)

Longitud: 20,700 km Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.