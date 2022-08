‘Regreso Al Futuro’ se proyectará mañana, miércoles en la Plaza del Mar de El Toyo

martes 02 de agosto de 2022 , 16:02h

Después del estreno de ubicación la pasada semana con ‘Big’, el ciclo de cine familiar y humor Doble Comedy repite mañana, miércoles, 3 de agosto, en la Plaza de El Mar de El Toyo – Retamar con la archiconocida película ‘Regreso Al Futuro’. Un evento que recoge el espíritu del cine de verano y en clave de humor, que ha regresado este verano a la programación estival del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. La cita comenzará a las 22.00 horas, con entrada libre, en esta ocasión con presentación previa de Paco Calavera.

Dirigida por Robert Zemeckis, con guion del propio Zemeckis y Bob Gale y música de Alan Silvestri, está protagonizada Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Crispin Glover, entre otros. La sinopsis es la siguiente: El adolescente Marty McFly (Michel J. Fox) es amigo de Doc (Christopher Lloyd), un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

Doble Comedy es un ciclo de cine al aire libre que está llevando este verano algunas de las películas familiares más memorables de la década de los ochenta. Cada una de las sesiones es presentada por cómicos almerienses, que harán un breve monólogo relacionado con la temática de la noche y de la película para finalmente dar paso a la proyección.

Tras tres semanas en la explanada del Parque de las Almadrabillas, ahora llega la segunda en la Plaza del Mar de El Toyo, donde habrá dos nuevas sesiones, ‘Cariño, he encogido a los niños’, de nuevo con Kikín Fernández, el 10 de agosto; y ‘Aventuras en la gran ciudad’ con Álvaro Vera el 17 de agosto.