Deportes Ampliar Renovación de la Junta Directiva del Poli Ejido lunes 17 de julio de 2023 , 20:00h Noelia España es la nueva presidenta y Francisco Molina es vicepresidente tras la dimisión de Paco Bayo

La Junta Directiva del Poli Ejido Club de Fútbol ha convocado recientemente una reunión extraordinaria para constituir una nueva comisión directiva, ya que el pasado mes de junio, su presidente, Francisco Bayo, junto a otros miembros de la dirección, presentaron su dimisión por cuestiones personales, la cuales, les impedían continuar desarrollando sus cargos y funciones. Desde el Poli Ejido CF agradecen a Francisco Bayo y a los demás miembros de la dirección la labor realizada durante todos estos años, y les deseamos lo mejor en su siguientes etapas. Para la nueva dirección ha sido elegida presidenta Noelia España y Francisco Molina como vicepresidente, que unidos a los nuevos miembros y a los anteriores se encargarán de la gestión de la entidad celeste. Esta nueva composición de la Junta asume un nuevo y apasionante reto, con tres ejes sobre los que pivota el propósito de futuro del club ejidense: consolidar la cantera, garantizar el éxito deportivo de sus equipos y alcanzar la sostenibilidad financiera. Para ello, los directivos van a afanarse en alinear una estrategia común a todas las secciones: fútbol, fútbol sala y fútbol sala femenino, entre las que tendrán cabida desde los más pequeños de la cantera hasta los equipos seniors. Por lo tanto, se trabajará para construir este gran proyecto que es el de un club deportivo que integre a cada uno de los miembros de esta gran familia del fútbol y fútbol sala: jugadores, familias, entrenadores y equipo técnico; que les haga crecer a todos y, especialmente, que les ilusione; que genere ganas de practicar deporte en nuestro municipio y entre sus habitantes, orgullo de pertenencia y 'ganas de Poli', porque este es el verdadero Poli. Unos días atrás, una representación de la directiva celeste mantuvo una reunión con María José Martín, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido, y José Antonio Lirola, director del Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, dándose a conocer a ambos entes las pautas a seguir por el Poli tras los cambios producidos.

